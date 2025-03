MOSTAR – U organizaciji Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije te Teološko-katehetskog instituta u Mostaru u srijedu, 26. ožujka 2025., održan je Pastoralni dan za svećenike u dušobrižništvu ovih dviju biskupija. Susret je započeo zajedničkom molitvom u 10 sati u Biskupijskom centru u Mostaru. Na početku susreta sve prisutne svećenike pozdravio je mjesni biskup mons. Petar Palić kazavši kako je tema ovoga susreta „Bacite mrežu!“ što se odnosi na treće poglavlje Završnog dokumenta drugoga zasjedanja Redovite opće skupštine Biskupske sinode i što bi značilo da nešto trebamo konkretno učiniti i iako je u ovome poglavlju govor o onome što je papi Franji osobito na srcu a to je kako danas Crkvu učiniti misionarskom, odnosno Crkvu u poslanju, važne stvari koje definiraju i određuju vjerodostojnost jesu i dva koraka koja ćemo trebati učiti i o tim dvjema temama ćemo danas govoriti a to je razlučivanje i donošenje odluka u Crkvi odnosno kultura transparentnosti i izvješćivanja. Zahvalio je svima na dolasku i otvorenosti i suradnji. „Mi kao Crkva hodimo u zajedništvu, mijenjamo to lice i na taj način postajemo u današnjem vremenu što vjerodostojniji“, istaknuo je biskup Petar.

Uvod u pastoralni susret i predavanja u ime predstojnika Teološko-katehetskog instituta fra Ivana Ivande održao je generalni vikar don Nikola Menalo. Kazao je kako će se na ovome susretu ponajviše govoriti o trećem dijelu ovoga dokumenta. Završni dokument sastoji se od pet dijelova. Prvi dio nosi naslov „Srce sinodalnosti“. Drugi dio, „Zajedno, na Petrovoj lađi“ posvećen je obraćenju odnosa koji izgrađuju kršćansku zajednicu i daju oblik poslanju u prožimanju poziva, karizmi i službi. Treći dio, „Na tvoju Riječ“ identificira tri intimno povezane prakse: crkveno razlučivanje, procese donošenja odluka, kulturu transparentnosti, izvješćivanje i evaluaciju. Četvrti dio – „Obilan ribolov“ – ocrtava način na koji je moguće na nove načine njegovati razmjenu darova i prožimanje veza koje nas ujedinjuju u Crkvi, u vremenu u kojem se iskustvo ukorijenjenosti u mjesto radikalno mijenja. Peti dio – „I ja šaljem vas“ – dopušta pogledati prvi korak koji treba poduzeti: brigu o formaciji svakoga u misijskoj sinodalnosti.

Uslijedila su dva predavanja, prvo fra Ante Kelave, župnika župe Veljaci, s temom „Razlučivanje i donošenje odluka u Crkvi“, i drugo don Nikole Menala s temom „Kultura transparentnosti i izvješćivanja“.

Nakon kratke stanke otvorena je diskusija na kojoj se uz ove teme govorilo i o drugim aktualnim temama. Okupljenima se predstavio don Davor Berezovski, župnik župe Ploče-Tepčići, koji je sve prisutne obavijestio kako je primio dekret od biskupa Petra za službu povjerenika za Kursiljo – Mali tečaj radosnog kršćanstva za obje biskupije, te da je svima na raspolaganju vezano za ovu temu.

Također don Mato Puljić, župni vikar župe sv. Ivana apostola i evanđelista u Mostaru, ukratko je predstavio program Jubileja krizmanika koji je planiran u subotu, 29. ožujka 2025. u župi sv. Antuna Padovanskoga na Humcu.

Izvor: Crkva na kamenu