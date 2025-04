Planinarski križni put za mlade

MOSTAR – U subotu, 5. travnja 2025., mladi iz župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista uputili su se na Planinarski križni put koji ih je odveo na Malu Čvrsnicu. Bio je to dan ispunjen vjerom, zajedništvom i izazovima, ali i dan duboke duhovne obnove u zagrljaju hercegovačke prirode.

U ranim jutarnjim satima, pred župnom crkvom okupilo se oko 130 mladih, puni entuzijazma i spremni na duhovno i tjelesno hodočašće. S pedesetak automobila krenuli su prema podnožju planine, gdje je započeo njihov uspon prema vrhu “Kalvarije”.

Put je bio raspoređen u četrnaest postaja križnoga puta, simbolično prateći Isusov put patnje i otkupljenja. Uspon nije bio nimalo lagan – zahtjevna staza, promjenjiv teren i fizički napor izazivali su sudionike na svakom koraku. Ipak, nitko nije odustao. Snagu su nalazili u molitvi, pjesmi i međusobnoj podršci koja se osjećala na svakom koraku. Zajedništvo koje je vladalo među mladima bilo je pravo svjedočanstvo žive vjere.

Dolaskom na vrh, okupljeni su slavili svetu Misu – vrhunac cijeloga dana i najdublji trenutak križnoga puta. Okruženi planinskim prostranstvom i obasjani suncem, slavili su Gospodina u ljepoti Njegova stvaranja. Bila je to Misa u kojoj se susrela žrtva s milošću, umor s nadom, a visina planine s dubinom srca.

Cijeli dan bio je prožet svjetlom – ne samo onim tjelesnim, sunčevim, već i onim nutarnjim, duhovnim svjetlom koje vodi i nadahnjuje. Nije slučajno da je geslo ovoga križnog puta bilo upravo riječi iz Ivanova evanđelja: “Hodite dok imate svjetlost, da vas ne obuzme tama!” (Iv 12,35). Mladi su toga dana doslovno i simbolično hodili u svjetlu – u svjetlu Kristove ljubavi i prisutnosti. Bio je to dan koji se ne zaboravlja, dan kada su se hodajući planinom još više približili Bogu i jedni drugima.

Izvor: Crkva na kamenu