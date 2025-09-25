Počela jesenska kampanja „40 dana za život“

MOSTAR – U srijedu, u 8 sati, ispred Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar započela je jesenska kampanja „40 dana za život“, globalne inicijative koja kroz miroljubivo bdjenje, post i molitvu, te podizanje svijesti u zajednici promiče zaštitu nerođenog života.

Kampanja u Mostaru trajat će do 2. studenoga, svakodnevno od 8 do 20 sati, a okupljeni članovi inicijative istaknuli su važnost molitve i solidarnosti u pružanju podrške trudnicama i majkama.

Glasnogovornica inicijative Danijela Mustapić naglasila je da je cilj bdjenja ne samo podizanje svijesti o vrijednosti svakog života, nego i konkretna pomoć ženama.

„U našem timu djeluju liječnici i psiholozi koji pružaju besplatnu pomoć. Suradnju imamo i sa sigurnom kućom ‘Majka Krispina’ iz Međugorja, a zahvaljujući donatorima osiguravamo smještaj i životne troškove za žene koje ostanu bez podrške obitelji. Inicijativa se financira isključivo dobrovoljnim prilozima“, izjavila je Danijela, dodavši: „Borimo se za život jer svako živo biće ima pravo na život. To je pitanje zdravog razuma, ali i naše vjere.“

Kampanju je i ove godine podržao mostarsko-duvanjski biskup i upravitelj trebinjsko-mrkanske biskupije mons. Petar Palić, uputivši blagoslov inicijativi i naglasivši kako je pravo na život temeljno pravo svakog čovjeka.

Član Organizacijskog odbora inicijative, Marin Zelenika, podsjetio je na važnost prethodnih bdjenja.

„Jedna je žena nakon bdjenja odustala od pobačaja, a završetak proljetne kampanje bio je iznimno emotivan – nitko nije želio otići kući. To nam pokazuje koliko je ova inicijativa snažna i koliko život pobjeđuje kada se ujedinimo. Očekujemo plodove i ove jesenske kampanje te pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže“, rekao je Marin.

Svoj osobni doživljaj podijelila je i sudionica Marijana Jovanović, majka troje djece:

„Kada sam čula da se organizira ova kampanja, u srcu sam osjetila poziv da se priključim. Moja želja je da nijedna majka ne doživi ono što sam ja prošla. Posebna je snaga kada molimo zajedno – tada osjećam kao da sudjelujem u komadiću neba, ispunjenom ljubavlju, izazovima i velikim blagoslovima.“

Organizatori najavljuju i osnivanje Udruge koja će im u budućnosti omogućiti lakše apliciranje na projekte i osiguravanje dodatnih sredstava. Cijeloj kampanji prethodila je sveta misa u kapelici SKB Mostar, služena u utorak, dan prije početka bdjenja.

Inicijativa „40 dana za život“ pokrenuta je 2007. godine u SAD-u, a danas djeluje u gotovo 70 zemalja svijeta. Prema službenim podacima, do sada je spašeno više od 25 tisuća dječjih života, zatvorena je 181 klinika za pobačaj, a 274 liječnika prestala su obavljati tu praksu.

Izvor: Crkva na kamenu