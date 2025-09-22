BiH

Počinje jesenska kampanja “40 dana za život” u Mostaru

22. rujna 2025.

Inicijativa “40 dana za život – Mostar” započinje svoju jesensku kampanju u srijedu, 24. rujna 2025., koja će trajati do 2. studenoga 2025. Molitveno bdjenje održavat će se svakodnevno ispred Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, na Bijelom Brijegu, u vremenu od 8 do 20 sati.

Podrška mjesnog biskupa

Inicijativa redovito surađuje s mons. Petrom Palićem, mostarsko-duvanjskim biskupom i upraviteljem trebinjsko-mrkanske biskupije. Biskup Palić i ove je godine uputio očinski blagoslov kampanji, referirajući se na riječi sv. Ivana Pavla II. te naglašavajući važnost vjere i razuma u pristupu pitanjima života. Istaknuo je da jedno ne isključuje drugo, već se nadopunjuju, te je sudionicima prenio konkretne prijedloge i smjernice za djelovanje. Organizatori ističu kako su mu na tome duboko zahvalni. Podrška biskupa i Crkve u Hercegovini daje Inicijativi moralnu snagu i poticaj, potvrđujući usmjerenje prema zaštiti dostojanstva svakog ljudskog života.

O inicijativi “40 dana za život”

40 dana za život je međunarodna, miroljubiva i koordinirana 40-dnevna kampanja s ciljem zaustavljanja pobačaja na lokalnoj razini kroz:

  • molitvu i post,
  • osvješćivanje zajednice,
  • cjelodnevno bdjenje ispred bolnica.

Kampanja se održava dvaput godišnje – u jesen i u proljeće. Od pokretanja u Teksasu 2004. godine, Inicijativa se proširila na više od 1.000 gradova širom svijeta, okupila preko milijun sudionika te zabilježila više od 25.000 spašenih života, 274 obraćena zdravstvena djelatnika i 181 zatvorenu kliniku za pobačaje.

Kako sudjelovati

Svi zainteresirani za sudjelovanje u molitvenom bdjenju mogu se prijaviti na:
📞 063 240 044
🌐 Facebook & Instagram: 40 dana za život Mostar
📧 40danazazivotmo@gmail.com

„Dovoljno je bilo da stanem deset minuta ispred bolnice i uputim kratku molitvu. Kada sam to podijelila na društvenim mrežama, javila mi se jedna žena i priznala da je odustala od pobačaja upravo zbog tog mog svjedočanstva.“  Marijana

Izvor: Crkva na kamenu

Povezane vijesti i objave

BiH

Proglašeno Biskupijsko marijansko svetište u Trapistima

22. rujna 2025.

BANJA LUKA – Svečanim misnim slavljem koje je u nedjelju 21. rujna 2025. predvodio umirovljeni vrhbosanski…

Više
BiH

Demencija u fokusu Caritasa

22. rujna 2025.

MOSTAR – Caritas Mostar održao je stručni simpozij o demenciji „Život s demencijom – Demencija kroz…

Više