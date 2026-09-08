Pođimo k Majci

POLOG – Desetak kilometara od Mostara prema Širokom Brijegu nalazi se mjesto Polog. Stanovnici današnjega Pologa počeli su se naseljavati uz put Mostar – Široki Brijeg već početkom 20. st., a najviše ih se naselilo sredinom stoljeća iz Gornjega Pologa, Gornjih i Donjih Vlasnića te Galca. Danas su ta sela napuštena a bila su naseljena u kontinuitetu od prapovijesti o čemu svjedoče gradine i gomile, poznati ilirski grad Zvonigrad, srednjovjekovni stećci oko kojih se razvilo mjesno groblje u kojem je zadnji mještanin ukopan sredinom 70-ih godina prošloga stoljeća. Područje današnje župe nekad je pripadao župi Mostar koja je kasnije promijenila ime u župu Mostarski Gradac. Tako je bilo sve do 1963. Malo prije toga mještani navedenih sela zbog udaljenosti (5 do 12 kilometara) od župne crkve u Gornjem Gracu tražili su od tadašnjega biskupa Petra Čule da za njih osnuje novu župu. Biskup je udovoljio njihovoj molbi te je 5. rujna 1963. najprije osnovao samostalnu kapelaniju Polog s obećanjem, kad se ispune uvjeti, da će osnovati i župu. To je učinio dvije godine poslije 3. travnja 1965. Prvim župnikom, koji je od 1963. upravljao i samostalnom kapelanijom, imenovao je don Vinka Brkića (1931.-2001.) koji je bio rodom iz Stubice, župa Studenci. Prvu nedjeljnu svetu Misu don Vinko je slavio u groblju Ovojci, današnjem pološkom groblju koje je osnovano početkom 20. st., 8. rujna 1963. Te nedjelje bila je i svetkovina Rođenja BDM pa su Položani odlučili da to bude i patron njihove buduće župe. Od tada svake godine župa Polog svečano proslavlja svoju nebesku Zaštitnicu o svetkovini njezina rođenja. Tako je bilo i ove godine.

Župa se za ovogodišnju svetkovinu pripremila trodnevnom Duhovnom obnovom, jednom vrstom mini-misija koju je predvodio fra Damir Pavić, tajnik provincije Bosne Srebrene. Kroz tri dana ispunjena molitvom, nagovorima, mogućnostima osobnog razgovora s voditeljem, svetom ispovijedi i svetim Misama vjernici su dobili istinsku priliku temeljite duhovne obnove. I na samu svetkovinu svečanu Sv. misu s procesijom u suslavljenju šest svećenika slavio je fra Damir. Župa se za ovu prigodu i materijalno obnovila. Kroz prošlu godinu uređen je crkveni portal s novim vratima koja su dar jedne obitelji iz Italije. Zahvaljujući pomoći Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske restaurirano je oltarište uz potrebne konzervacije i pripravljeno za postavljanje velikog mozaika. Župljani zahvaljuju svim dobročiniteljima, preporučuju ih u svoje molitve. Mi molimo da njima i njihovu župniku svemogući i dragi Bog po zagovoru njihove Velike nebeske zaštitnice podari obilje svoje milosti, da ustraju u neprestanoj osobnoj duhovnoj obnovi koja će uroditi i materijalnom obnovom njihovih župnih objekata.

mk

Izvor: Crkva na kamenu