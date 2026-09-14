Poruka biskupa BK BiH uoči Općih izbora u listopadu 2026. godine

Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine uputili su 14. rujna 2026. Poruku članovima svojih biskupijskih zajednica u vezi s listopadskim Općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Poruku prenosimo u cijelosti:

SVEĆENICIMA, REDOVNICIMA, REDOVNICAMA I OSTALIM KRISTOVIM VJERNICIMA

Svjesni poslanja i odgovornosti prema vjernicima i društvu u kojem živimo, obraćamo vam se ovom okružnicom, kako bismo pomogli da predstojećim izborima svi pristupe savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti.

Drugi vatikanski koncil u Pastoralnoj konstituciji o Crkvi u suvremenom svijetu Radost i nada podsjeća, da građani imaju „pravo i ujedno dužnost da se služe svojim pravom glasa u korist općega dobra“ (GS, 75). Prema tomu, neodazivanje na izbore iz ravnodušnosti ili uvjerenja da pojedinačni glas ništa ne može promijeniti nije odgovoran odnos prema zajednici kojoj pripadamo. Stoga vas potičemo da se informirate, proučite programe te slobodno i prema vlastitoj savjesti, imajući pred očima dobro čovjeka, obitelji, naroda, Crkve i cijeloga društva, odlučite komu ćete dati svoje političko povjerenje.

Crkva ne određuje vjerniku komu će dati svoj glas. Drugi vatikanski koncil više je nego jasan kada kaže da se Crkva „zbog svoje službe i nadležnosti nikako ne podudara s političkom zajednicom niti se veže uz bilo koji politički sustav“ (GS,76). Pri tomu, politička zajednica i Crkva, svaka na svome području neovisna i autonomna, pozvane su služiti istom čovjeku i doprinositi općem dobru.

Prije odluke komu dati političko povjerenje, potrebno je voditi računa o tomu tko pristaje uz crkveni nauk o dostojanstvu svake osobe, zaštiti ljudskoga života od začeća do prirodne smrti, braku i obitelji, pravu roditelja na odgoj i obrazovanje djece, socijalnoj pravdi, brizi za siromašne i najslabije, slobodi vjere i savjesti, vladavini prava te promicanju mira, pomirenja i zajedničkoga dobra.

Posebnu pozornost potrebno je posvetiti demografskim izazovima, iseljavanju, gospodarskoj i socijalnoj sigurnosti te stvaranju uvjeta u kojima čovjek neće biti prisiljen napuštati svoj dom kako bi osigurao dostojanstven život sebi i svojoj obitelji.

Jednako je važno da izborni proces bude pravedan te da svim građanima i narodima omogući stvarno ostvarivanje njihovih političkih prava u skladu s Ustavom (Aneks 4 Općeg okvirnog sporazuma za mir). U tom smislu, sȁmo Bosna i Hercegovina, u kojoj se poštuju jednakopravnost konstitutivnih naroda, njihovo pravo na legitimno političko predstavljanje te jednako dostojanstvo i prava svakoga građanina i naroda, može biti istinski demokratska i stabilna država.

Od svih, koji na izborima traže političko povjerenje, s pravom se očekuje odgovorno služenje općem dobru. Politička vlast nije sama sebi svrha niti smije biti podređena osobnim ili stranačkim interesima. Stoga su s takvim shvaćanjem politike nespojive pojave kao što su, na primjer, preglasavanje malobrojnijih naroda, kupovanje glasova, politički klijentelizam, zloporaba javnih dobara i institucija u stranačke svrhe te svaki oblik manipuliranja slobodnom izbornom voljom ljudi.

Nauk je Crkve također, da građani svoju političku odgovornost trebaju ostvarivati u korist općega dobra (GS, 75), dok smisao političke vlasti treba biti služenje čovjeku i društvu, promicanje pravednosti i stvaranje uvjeta za dostojan i miran život u zajednici.

Posebno pozivamo sve svećenike, da u predizbornom vremenu čuvaju svetost liturgijskih slavlja, a sve župnike, poglavare i poglavarice samostana, da čuvaju dostojanstvo crkvenih prostora, koji ne smiju biti mjesta stranačke ili predizborne promidžbe, niti svećenici, redovnici i redovnice smiju u njoj sudjelovati ili koristiti svoju crkvenu službu ili crkveni autoritet za promicanje pojedinih političkih stranaka i kandidata. Crkva i crkveni prostori su mjesta sakramentalne okrijepe, navještaja Evanđelja, molitve i zajedništva Božjega naroda. Stoga s pravom očekujemo također da sudionici predizborne kampanje ne koriste crkvene događaje i prostore u promidžbene svrhe.

Pozivamo vas također, da u predizbornom vremenu sačuvate mir i međusobno poštovanje. Različita politička mišljenja ne smiju dovesti do podjela u obiteljima, među prijateljima i susjedima niti smiju narušiti zajedništvo župnih zajednica.

Molimo Gospodina da svima, koji sudjeluju u političkom životu, podari mudrost, odgovornost i spremnost na služenje, a vjernicima svjetlo i snagu da svoje građanske odluke donose u skladu s istinom, pravednošću i vlastitom savješću. I na sve zazivamo Božji blagoslov te vas povjeravamo zagovoru Blažene Djevice Marije – službenice Božje.

U Sarajevu, na blagdan Uzvišenja svetoga Križa, 14. rujna 2026.

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine

Izvor: Crkva na kamenu/KTA