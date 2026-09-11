Preminuo umirovljeni svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije don Bariša Čarapina

U petak, 11. rujna 2026. godine, u Domu za stare i iznemogle „Sveta Obitelj“ u Mostaru preminuo je don Bariša Čarapina, umirovljeni svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije.

Misa zadušnica sa sprovodnim obredima bit će slavljena u kapelici sv. Leopolda Bogdana Mandića na groblju u Raštanima (Župa sv. Mateja, ap. i ev. u Mostaru) u nedjelju, 13. rujna 2026. godine, u 15 sati.

Pola sata prije mise molit će se sveta krunica. Nakon euharistijskoga slavlja slijedi ukop u svećeničku grobnicu na istom groblju.

Životopis

Don Bariša Čarapina rođen je 3. ožujka 1940. godine u Vrdima – Drežnica, od oca Ante i majke Kate, rođ. Šarić. Kršten je 10. ožujka 1940. u Drežnici, a sakrament potvrde primio je 11. listopada 1953. u Potocima. Potjecao je iz brojne obitelji. Među živima su njegove sestre Ilka i Marija, redovničkim imenom s. Dominika, sestra Karmelićanka Božanskog Srca Isusova.

Osnovnu školu pohađao je u Drežnici od 1949. do 1953., a potom u Mostaru od 1953. do 1957. godine. Srednjoškolsko obrazovanje nastavio je u Zagrebu i Đakovu. Ispit zrelosti položio je u Đakovu 29. svibnja 1963. godine. Vojnu obvezu služio je u Ogulinu od 1960. do 1962. godine.

Filozofsko-teološki studij pohađao je u Đakovu od 1963. do 1968. godine te diplomirao na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu. Za đakona je zaređen 4. svibnja 1967. godine u Valpovu, a za svećenika 29. lipnja iste godine u Đakovu. Oba je ređenja primio po rukama đakovačkog biskupa Stjepana Bäuerleina.

Nakon svećeničkog ređenja započeo je pastoralnu službu kao kapelan u Dračevu, gdje je kratko djelovao 1968. godine. Potom je bio zamjenik župnika na Rotimlji od 1968. do 1969., a od 1969. do 1971. godine upravitelj župe na Trebinji. Godine 1971. preuzeo je upravljanje župom Hutovo, gdje je ostao do 1982. godine. Sljedećih četrnaest godina, od 1982. do 1996., bio je župnik u Grljevićima.

Od 1996. do 1998. godine obnašao je službu župnika Župe sv. Mateja u Mostaru. Godine 1998. imenovan je župnikom na Rotimlji, a istodobno je do 2001. godine upravljao i župom Stjepan Krst. Dvije godine vršio je i službu Stolačkoga dekana.

Od 2001. do 2004. godine bio je župnik i upravitelj svetišta Kraljice Mira u Hrasnu. Pastoralno služenje nastavio je kao župnik u Gabeli od 2004. do 2008., potom kao kapelan na Domanovićima od 2008. do 2012., a posljednju župničku službu obnašao je u Vinici od 2012. do 2017. godine.

Nakon gotovo pedeset godina svećeničke i pastoralne službe umirovljen je 28. listopada 2017. godine. Po umirovljenju nastanio se u Svećeničkom domu u Mostaru.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

I svjetlost vječna svijetlila mu!

Počivao u miru Božjem!

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/