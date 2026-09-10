U Grabovici obilježena 33. obljetnica stravičnoga zločina nad hrvatskim civilima

GRABOVICA – U Grabovici je 9. rujna obilježena 33. obljetnica stravičnoga zločina u kojem su 8. i 9. rujna 1993. pripadnici Armije BiH ubili 33 hrvatska civila. Komemorativni program započeo je polaganjem vijenaca kod spomen-obilježja i potresnim čitanjem imena žrtava. Među njima su i četverogodišnja Mladenka Zadro, najmlađa žrtva ubijena u majčinu naručju, te najstariji, 87-godišnji Marko Marić. Predsjednik Udruge hrvatskih stradalnika „Grabovica ’93“ Josip Drežnjak podsjetio je na bolnu činjenicu da se još uvijek traga za tijelima nestalih stradalnika, izrazivši žaljenje što i nakon više od tri desetljeća nema novih pomaka u potrazi.

Nakon polaganja vijenaca, molitvu za pokojne izmolio je don Drago Ćurković, župni upravitelj župe Drežnica, koji je potom predvodio i pobožnost Križnoga puta. Središnje euharistijsko slavlje, uz koncelebraciju dvadesetak svećenika, predvodio je fra Zdravko Dadić, provincijal Franjevačke provincije Svetoga Križa – Bosne Srebrne, a bio je nazočan i generalni vikar don Nikola Menalo. U svojoj nadahnutoj propovijedi, temeljenoj na Isusovim blaženstvima, fra Zdravko je istaknuo duboku važnost nevinih žrtava Grabovice, naglasivši kako njihova žrtva nikada neće biti prepuštena zaboravu. Posebno je ukazao na kršćansku dužnost očuvanja trajnog sjećanja, ali i na važnost oprosta kao temelja istinskog mira.

Na samom kraju misnoga slavlja župni upravitelj don Drago uputio je riječi zahvale svim okupljenim vjernicima i izaslanstvima na dolasku te na ustrajnom čuvanju uspomene na ovo sveto mjesto i njegove nevine stradalnike.

Izvor: Crkva na kamenu