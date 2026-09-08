BiH

Svečano proslavljen blagdan Male Gospe, zaštitnice župe Ravno

8. rujna 2026.

Foto: Župa Ravno i Trebinja

RAVNO – U župi Ravno danas je svečano proslavljen blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije – Mala Gospa, koja je ujedno patron župe. Središnje misno slavlje predvodio je dubrovački biskup mons. Roko Glasnović u koncelebraciji s više svećenika, među kojima su bili župnik don Antonio Krešić i don Ante Luburić, biskupski vikar za Trebinjsko-mrkansku biskupiju.
Na kraju svetog misnog slavlja načelnik Općine Ravno Andrija Šimunović uručio je dubrovačkom biskupu Roku prigodan dar – sliku ravanjanske crkve. Ministranti su biskupu također predali košaru ispunjenu hercegovačkim proizvodima i plodovima ovoga kraja.
U prigodnoj poruci nakon proslave upućena je zahvala Bogu na svim milostima i predanom zajedništvu, uz čestitke svim Ravnjankama i Ravnjanimа, kao i svim ljudima dobre volje, sa željom za sretan i blagoslovljen blagdan Male Gospe.
Proslavi patrona župe prethodila je duhovna priprava, uočnica, s mogućnošću za svetu ispovijed te procesija s Gospinim kipom, a svetu Misu predvodio je don Mate Galić, župni vikar u župi sv. Mateja u Mostaru. Mala Gospa u Ravnom i ove je godine bila prigoda za okupljanje vjernika, zajedništvo i zahvalnost, uz očuvanje dugogodišnje tradicije proslave patrona župe.

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Izvor: Crkva na kamenu/Župa Ravno i Trebinja

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