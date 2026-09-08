Proslava Male Gospe u Vinici

VINICA – U ozračju vjere, zajedništva i iskrene privrženosti svome kraju, danas je u Vinici svečano proslavljena Mala Gospa – Rođenje Blažene Djevice Marije, zaštitnice župe Vinica, ujedno i Dan župe Vinica.

U Vinici se okupilo oko 250 župljana, odseljenih i njihovih obitelji te prijatelja župe, potvrđujući još jednom koliko su snažne veze koje ljude ovoga kraja povezuju s rodnom grudom.

Središnjem misnom slavlju prethodila je svečana procesija s kipom Blažene Djevice Marije oko župne crkve, uz molitvu kod Oltara svećenika glagoljaša ispred crkve. Bio je to posebno lijep trenutak u kojem su se spojili vjera, molitva, povijest i sjećanje na naraštaje koji su na ovom prostoru stoljećima čuvali svoju katoličku vjeru.

Svečano euharistijsko slavlje predvodio je don Marin Barišić, župnik susjednog Aržana, uz koncelebraciju viničkog župnika don Jakova Renića i još desetorice svećenika. U nadahnutoj propovijedi don Marin Barišić govorio je o majci kao jednom od najdubljih simbola ljubavi, žrtve, pripadnosti i života, povezujući zemaljsku majku, Blaženu Djevicu Mariju i domovinu. Podsjetio je kako nas Marija okuplja oko Krista poput majke koja okuplja svoju djecu, ali i kako nas rodni kraj okuplja bez obzira na to gdje danas živimo. Posebno snažno odjeknula je poruka o ljudima koji su otišli iz svoga zavičaja, ali ga nikada nisu prestali nositi u sebi. Majka nas rađa, odgaja i uči ljubavi, dobroti, poštenju i čestitosti. Marija nas vodi Kristu, a domovina i rodna gruda podsjećaju nas tko smo, odakle dolazimo i što smo dužni ostaviti onima koji dolaze iza nas.

Upravo se u tim riječima mogla prepoznati i sudbina Vinice. Mnogi su njezini ljudi tijekom desetljeća otišli diljem Hrvatske, Bosne i Hercegovine i svijeta, ali korijeni, obiteljski prag, vinička crkva, Zavelim i grobovi predaka ostali su trajna poveznica sa zavičajem.

Poruka današnjeg slavlja zato je bila jasna: čuvati vjeru, obitelj, život, domovinu i svoje korijene te ono što smo primili od svojih roditelja i predaka prenijeti svojoj djeci.

Svečanosti su nazočili predstavnici Mjesne zajednice Vinica i Zavičajnog društva Zavelim, kao i Ante Šošić, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije, zajedno s brojnim župljanima, odseljenim Viničanima pristiglima iz drugih krajeva i prijateljima Vinice.

Posebno lijep i emotivan trenutak uslijedio je na završetku misnog slavlja, kada su svoje bračne zavjete obnovili Mate i Josipa Mamić, koji su upravo na današnji blagdan Male Gospe prije 25 godina sklopili sakrament ženidbe. Nakon četvrt stoljeća zajedničkog života, tijekom kojega su svoju obitelj obogatili trojicom sinova, Mate i Josipa ponovno su pred Bogom i okupljenom župnom zajednicom potvrdili obećanje ljubavi, vjernosti i bračnog zajedništva te primili blagoslov povodom svoje srebrne obljetnice braka. Bio je to ujedno i prekrasan nastavak poruka iz propovijedi don Marina Barišića o vrijednosti braka i obitelji, majčinstva i očinstva, vjernosti i života, vrijednostima na kojima su odrastale generacije naših obitelji i koje smo pozvani čuvati i prenositi svojoj djeci.

Nakon svete mise slavlje je nastavljeno druženjem u dvorištu župne crkve, uz razgovor, susrete i zajedništvo te piće i domaće kolače koje su za ovu prigodu pripremile naše vrijedne mještanke.

Upravo su ti jednostavni, srdačni susreti još jednom pokazali posebnost Male Gospe u Vinici, svetkovine koja nas duhovno okuplja.

Današnja proslava potvrdila je da je Dan župe Vinica ujedno i veliki zavičajni susret. To je dan kada se vraćamo svojim korijenima, susrećemo rodbinu, prijatelje i susjede, prisjećamo se onih kojih više nema i sa zahvalnošću čuvamo ono što su nam ostavili.

Možda se zato najljepša poruka današnje Male Gospe može sažeti upravo ovako: Možemo živjeti daleko od Vinice, ali Vinica ne smije živjeti daleko od nas. Dok čuvamo vjeru, obitelj, uspomenu na svoje pretke i ljubav prema rodnoj grudi, čuvamo korijen iz kojega smo izrasli.

Svim župljanima Vinice, u rodnom kraju i diljem svijeta, neka je sretan i blagoslovljen blagdan Male Gospe i Dan naše župe Vinica!

Mala Gospe, čuvaj Vinicu, naše obitelji i sve naše ljude, ma gdje bili!

Izvor: Crkva na kamenu/https://tomislavcity.com/