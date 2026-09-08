Biskup Palić predvodio proslavu Male Gospe u Jablanici

JABLANICA – Blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije – Mala Gospa – svečano je 8. rujna 2026. proslavljen u župi Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije u Jablanici. Misno slavlje uz sudjelovanje brojnih vjernika jablaničkog kraja, kao i hodočasnika iz susjednih hercegovačkih župa, predvodio je mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski uz koncelebraciju dvanaest svećenika.

Na početku misnoga slavlja okupljene je pozdravio jablanički župnik don Drago Ćurković. Izrazio je radost zbog dolaska oca biskupa, subraće svećenika i svih okupljenih hodočasnika „koji su svojim dolaskom uzveličali ovaj veliki dan za jablaničku župnu zajednicu“.

U prigodnoj propovijedi biskup Petar se, na temelju naviještenih misnih čitanja, osvrnuo na lik Blažene Djevice Marije, majke i ponizne službenice Gospodnje, „koja nam svojim životom ostaje trajni uzor vjere, poslušnosti i predanosti Božjoj volji“. Potaknuo je vjernike da u svojim svakodnevnim životnim izazovima nasljeduju njezinu poniznost i otvorenost Božjem planu.

Misno slavlje dodatno je uzveličano skladnim pjevanjem članova župnog zbora iz susjedne župe Doljani.

Pri koncu svete mise župnik don Drago ponovno se obratio prisutnima, uputivši riječi zahvale mons. Paliću na pastirskom pohodu i ohrabrujućoj riječi, svećenicima u koncelebraciji, gostujućem zboru iz Doljana, kao i svima koji su na bilo koji način pomogli u organizaciji proslave i trodnevne priprave.

Nakon duhovne okrijepe za oltarskim stolom, proslava blagdana nastavljena je u ugodnom i radosnom kršćanskom zajedništvu uz druženje i pučko veselje u prostorijama župne dvorane.

Za proslavu su se vjernici duhovno pripremali kroz trodnevnu pobožnost, sakramentom svete ispovijedi i molitvom.

Izvor: Crkva na kamenu