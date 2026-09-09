Proslava Male Gospe u Doljanima

DOLJANI – Crkva u Doljanima, posvećena Maloj Gospi, sagrađena je 1861. Nalazi se 3 km od župne crkve u Dračevu, na magistralnome putu prema Metkoviću. Narod mjesto popularno zove Dubina. Uz ovu crkvu nema groblja. Na kamenoj ploči iznad vrata crkve uklesana je godina gradnje – A. D. 1861. Doljani se, prema Šematizmu dr. Krunoslava Draganovića iz 1939., navode kao Župa još u 17. st., a u izvještaju trebinjskoga biskupa Šiška Tudišića, iz 1751., Doljani se spominju kao selo u dubravskoj Župi koja je obuhvaćala nepregledan prostor od Čavša do Neretve i od Žabe do Veleži i 1200 raspršenih katolika. Izviještaj isusovca o. Vinka Basilea Rimu o stanju Župe Hrasno, iz 1856. godine, donosi informaciju kako Župa nema župne crkve, ali da „u Doljanima na obali Neretve ima jedna kapela, posvećena sv. Lovri, no, napuštena i porušena.“

Godine 1874. osniva se Župa Gabela sa sjedištem u Doljanima. Preko Neretve je Župa Stara Gabela osnovana 1854. Prvi župnik (nove) Gabele bio je misionar fra Orazio iz Torina. Kao župna crkva služila mu je već postojeća crkva Male Gospe u Doljanima, posve dovršena 1862. Kako je prilikom osnutka Župe prvi gabeoski župnik fra Orazio pronašao nekakav stan u Doljanima, a kao župna crkva služila mu seoska crkvica Male Gospe, vjernici su jednostavno počeli govoriti o „Župi u Doljanima“, a ne u Gabeli. Poslije je sjedište ove Župe premješteno u Čeljevo, pa u Klepce, i konačno u Dračevo gdje je sagrađena župna crkva 1970. godine.

Kada su Hrvati katolici Donje Hercegovine 1875. digli Ustanak protiv Turaka na rijeci Krupi, neprijatelji su spalili župnikov stan u Doljanima te obeščastili i oštetili župnu crkvu Male Gospe u koju se redovito nedjeljom dolazilo. Biskup Zaffron izvještava Svetu Stolicu o ovome događaju: „U Doljanima bi izgorena župnička kuća, ali župnik pribigao je u Metkoviće“. To su bili teški dani za župnika koji se sklanjao na razna mjesta kako bi ostao na životu. Nije imao crkvu za vjernike ni stan u koji bi se sklonio.

Ta crkvica Male Gospe iz turskoga vremena obnavljana je više puta. Nakon Domovinskoga rata kompletno je obnovljena iznutra i izvana, a 2009. crkveno dvorište prošireno je prema Neretvi, sagrađen vanjski kameni nepomičan oltar s križem, okrenut također prema Neretvi, a dvadesetak metara niže izgrađena i Gospina špilja s kipom. Te je godine biskup Ratko Perić na svetkovinu Male Gospe blagoslovio oltar, špilju i kip. Na vanjskome oltaru postavljena su dva vrijedna umjetnička djela: mramorni reljef „Krist s djecom“, rad akademskoga kipara Zdenka Grgića i vitraj „Križ“, rad akademskoga slikara Šime Perića.

Za vrijeme prvoga župnika Župe Dračevo, don Jakova Bagarića, slavile su se redovite nedjeljne svete mise u župnoj crkvi u Dračevu, te u filijalnim crkvama u Doljanima i Sjekosama. Međutim, zbog pomanjkanja svećenika nije bilo moguće nastavati s redovitim misama na filijalama. Od početka rujna 2022. godine svete mise u Doljanima slave se za Malu Gospu čemu prethodi trodnevnica, a na sam dan slave se tri svete mise.

I ove je godine uoči svetkovine Male Gospe upriličena trodnevnica u Doljanima. Prvu večer trodnevnice predvodio je don Marin Krešić, župnik Župe Aladinići. Drugu večer predvodio je don Tomislav Rajič, župnik Župe Gorica-Struge, a treću don Ivan Turudić, župnik Župe Centar-Zalik u Mostaru. Na kraju svete mise upriličen je i blagoslov djece. Svečanu svetu misu na samu svetkovinu u 18 sati predvodio je don Ivan Aničić, župnik u Prisoju. U prigodnoj propovijedi don Ivan je istaknuo lik Blažene Djevice Marije, njezinu poniznost, odanost i vjernost Bogu te pozvao vjernike da nasljeduju taj vjerni uzor. Liturgijsko pjevanje animirala je Muška klapa „Grga“ iz Posušja. Tijekom trodnevnice više je svećenika bilo vjernicima na raspolaganju za svetu ispovijed.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA