Uzvišenje Svetoga Križa: Novi lektori i akoliti u službi Crkve

Na blagdan Uzvišenja Svetoga Križa, u ponedjeljak, 14. rujna 2026. u 18 sati, u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru, bit će slavljeno svečano euharistijsko slavlje tijekom kojega će u službu biti postavljeni kandidati za lektore i akolite.

Euharistijskim slavljem predsjedat će mons. Petar Palić, biskup, a u službu će biti postavljeno 16 kandidata iz osam župa Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Od njih će devet preuzeti službu akolita, a sedam službu lektora.

Kandidati su prethodno prošli potrebnu formaciju i pripremu prema programu Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, čime su se osposobili za službe koje imaju važno mjesto u životu i liturgijskom poslanju Crkve.

Službe lektora i akolita predstavljaju konkretan način sudjelovanja vjernika u životu crkvene zajednice. Lektor je pozvan naviještati Božju riječ, dok akolit ima posebnu službu povezanu s oltarom i euharistijskim slavljem te može pomagati svećeniku i đakonu u liturgiji.

Ovo slavlje bit će ujedno prigoda za zahvalnost Bogu za darove i spremnost vjernika koji se uključuju u služenje Crkvi te poticaj župnim zajednicama da prepoznaju i potiču darove svojih članova.

Svi vjernici pozvani su sudjelovati u ovom svečanom euharistijskom slavlju i molitvom podržati nove lektore i akolite u njihovoj službi.

Izvor: Crkva na kamenu