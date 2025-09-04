Poruka predsjednika Vijeća BK BiH za katehezu i novu evangelizaciju biskupa Petra Palića za početak školske godine 2025./2026.

Predsjednik Vijeća BK BiH za katehezu i novu evangelizaciju mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić na početku nove školske godine 2025./2026. uputio je poruku učenicima, roditeljima i svim djelatnicima u školstvu koju objavljujemo u cijelosti.

PORUKA ZA POČETAK ŠKOLSKE GODINE 2025./2026.

Dragi učenici i učenice, poštovani roditelji, cijenjeni učitelji, nastavnici, vjeroučitelji i svi djelatnici u školstvu!

Na početku nove školske godine srdačno vas pozdravljam u Gospodinu i upućujem iskrene molitve za blagoslov, snagu i mudrost u svemu što vas čeka. Školska godina pred nama nije samo novi kalendarski ciklus, nego prilika da se svi mi, djeca, roditelji, učitelji i Crkva još snažnije stavimo u službu onog svetog poziva koji se zove: odgoj čovjeka.

U središtu tog poziva nalazi se sam Isus Krist, savršeni Učitelj. On nas ne poučava samo riječima, nego cijelim svojim životom, ljubavlju koja se daruje, istinom koja oslobađa, i milosrđem koje liječi. Krist nam pokazuje kako istinski oblikovati čovjeka, ne samo znanjem, nego i milošću, pravednošću i ljubavlju. U Njegovoj školi učimo što znači biti čovjek po Božjem naumu.

U vremenu u kojem se mnoge vrijednosti relativiziraju, u kojem se istina često zamjenjuje mišljenjem, a dobrota slabo cijeni, vjeronauk u školi postaje svjetionik. On nije samo jedan od predmeta, nego prostor gdje mladi čovjek može naučiti gledati svijet Božjim očima, razumjeti sebe kao stvorenje koje ima dostojanstvo, poziv i cilj. Kroz vjeronauk djeca ne uče samo o Bogu, nego i kako živjeti s Bogom i u skladu s Božjim naumom.

Duh Sveti, dar Očeva srca, prisutan je u svakom naporu, svakom iskrenom pitanju, svakom traženju istine. On je onaj koji prosvjetljuje razum, potiče srce, daje snagu da budemo postojani u dobru. Neka Duh Sveti bude vođa i nadahnuće svima vama, učenicima, roditeljima i učiteljima da biste u ovom školskom hodu rasli u mudrosti, znanju i svetosti.

Stoga s posebnom odgovornošću upućujem poziv vama, dragi roditelji, da ne dopustite da duhovni odgoj vaše djece ostane po strani. Vi ste prvi navjestitelji vjere. Djeca upijaju ono što vide u vašem životu. Ako molitva, nedjeljna misa, poštovanje i zahvalnost nisu prisutni u vašem domu, teško će ih nadomjestiti bilo koja odgojna ili druga ustanova. No kada obitelj, Crkva i škola zajedno djeluju u duhu vjere i viših vrijednosti, tada se može dogoditi ono čudo da dijete postane istinski slobodno, odgovorno i plemenito biće.

Vama, dragi vjeroučitelji, učitelji, nastavnici i profesori želim zahvaliti za sav trud, osobito u okolnostima koje često nisu lake. Neka vaše poučavanje ne bude samo prenošenje znanja, nego i oblikovanje srca. Budite autentični, jer vaša osobnost govori više od udžbenika. Vi ste svakodnevni svjedoci pred očima djece. Ako u njima prepoznate Božje lice, vaš će rad postati poslanje, a ne samo posao.

Dragi učenici, vi ste budućnost naše domovine, naše Crkve i našega naroda. Molim vas da u školi ne tražite samo ocjene i uspjeh, nego i prijateljstvo, istinu i dobrotu. Ne zaboravite da ste ljubljeni: od svojih roditelja, učitelja, ali nadasve od Isusa Krista, koji vas zove po imenu i ima plan za vaš život. Upoznajte Ga, tražite Ga, i ne bojte se pitati o Njegovoj volji. Neka vam vjeronauk i život u vjeri pomognu u tom traženju, uz pomoć Duha Svetoga koji govori u tišini vašeg srca.

Na kraju, pozivam sve nas da u novu školsku godinu uđemo s pouzdanjem u Gospodina. On nas poziva da budemo vjerni u malom, u svakodnevnom, u skrivenom. U Isusu Kristu imamo sigurno utočište i nepogrešivog Učitelja.

Neka nas sve prati zagovor svetih učitelja Crkve, osobito sv. Augustina, čiji blagdan slavimo danas, i neka Duh Sveti vodi svaki korak, svaku riječ, svaki susret koji ova školska godina donosi.

Mostar, 28. kolovoza 2025.

na spomendan sv. Augustina

✠ Petar Palić

mostarsko-duvanjski biskup

apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski

predsjednik Vijeća BK BiH za katehezu i novu evangelizaciju