Posađen Maslinik nade

MOSTAR – U samostanu sv. Franje 21. veljače 2025. dogodio se nesvakidašnji događaj pod nazivom „Zajedništvo u različitosti – Sadnja maslinika nade“. Okupio je brojne zaljubljenike u maslinarstvo, kao i predstavnike civilnih i vjerskih institucija. Ono što ovaj maslinik čini posebnim jest 33 bijele masline vrste Leucocarpa. Podizanje Maslinika nade posebno je značajno zbog sudjelovanja ljudi različitih vjerskih pripadnosti, pokazujući kako ovakvi događaji mogu biti most koji nas povezuje.

Nakon okupljanja u dvorani Duhovnoga centra „Biskup fra Paškal Buconjić“, program je otvorila moderatorica s. Dominika Anić. Svima nazočnima dobrodošlicu je poželjela s. Dajana Dujmović, koja je predstavila sestarski maslinik i podijelila priču o razvoju vizije Maslinika nade. Naime, sama ideja javila se u tišini jednoga korizmenog razmatranja, a od početnih 15 maslina koje bi krasile već postavljeni križni put ideja je narasla do 33 bijele masline koje bi označavale broj Kristovih godina na ovoj zemlji. Svemu tome doprinijelo je studijsko putovanje u Italiju članova Udruge maslinara i uljara (HUUM). Kroz razgovor o bijelim maslinama i njihovoj specifičnosti došlo je do sve veće zainteresiranosti članova za sudjelovanjem u nabavi. Ono što je ovu priču činilo još posebnijom je činjenica da su među njima bili pripadnici različitih vjerskih zajednica, i svi su se bez zadrške priključili projektu. Od samoga početka bilo je jasno da ovo neće biti tek obična sadnja maslina.

S. Franka Bagarić, provincijska predstojnica upoznala nas je sa poviješću bjelopoljske zajednice, od dolaska sestara pa sve do poslanja koje danas vršimo. Zatim su uslijedili pozdravi uvaženih gostiju. Svoju podršku ovome, za širu zajednicu važnome događaju i radost zbog sudjelovanja izrazili su i Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara, predstavnika Hercegovačke franjevačke provincije fra Svetozar Kraljević, veleposlanica Republike Češke Jana Lolić Šindelkova, konzul Kraljevine Španjolske Pierino Tumbas, direktor Agencije za sigurnost hrane Sanin Tanković, šef Odsjeka za certifikaciju i označavanje hrane u Agenciji za sigurnost hrane Dragan Brenjo, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNŽ Mario Jurica, te direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Marko Ivanković. Program su obogatile najmlađe sestre prigodnim pjesmama.

Nakon pozdravnih govora uslijedio je sami čin sadnje. Zajedno smo se uputili prema masliniku te je svatko pronašao maslinu sa svojim imenom. Ovaj prizor bio je zaista divno oživotvorenje zajedništva u različitosti. Za kraj, fra Svetozar Kraljević blagoslovio je novoposađeni maslinik i sve okupljene. Druženje smo nastavili uz okrjepu i bratski razgovor.

Bijele masline, rijedak i dragocjen dar prirode, oduvijek su nosile snažnu simboliku mira, čistoće i nade. Njihova srebrnasta krošnja i svijetli plodovi nisu samo vizualni ukras, već odražavaju dublje duhovno značenje. Sa svojom rijetkom i neobičnom ljepotom, postaju živi simbol neprolaznih vrednota: svetosti, čistoće i trajnosti dobra. Vjerujemo da će dobro koje smo danas započeli biti uvod u svjetliju budućnost, obilježenu istinskim i trajnim vrednotama.

Izvor: Crkva na kamenu/https://ssf-mostar.com/