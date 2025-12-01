Posjet bogoslova i odgojitelja sarajevske Bogoslovije mostarskim župama

MOSTAR – Na Prvu nedjelju došašća tri mostarske župe, katedralnu, sv. Ivana i sv. Mateja, pohodili su bogoslovi i odgojitelji sarajevske Bogoslovije. Po skupinama su sudjelovali na više svetih misa u ovim župama, a zajednički su animirali misu u 11 sati u mostarskoj stolnici. Na početku svake mise srdačnu dobrodošlicu izrazili su im domaći župnici ili župni vikari.

Svetu misu u 9 sati u katedrali Marije Majke Crkve predvodio je duhovnik bogoslova vlč. Marko Hrskanović koji je u propovijedi kazao kako je „središte svih naših slavlja jubilej Božjega rođenja za naše spasenje.“ Razmišljao je o temi došašća i nade te vezano uz vrijeme došašća kazao kako je to „vrijeme koje je često nabijeno opasnostima i kojekakvim teškoćama jer osjećamo posljedice istočnoga i svojih osobnih grijeha. No, od onoga trenutka kad se Bog objavio i poniženog, posrnulog i zalutalog čovjeka, Adama i Evu, naše praroditelje pohodio, počinje vrijeme nade i iščekivanja – vrijeme adventa. I dok slavimo ovo naše kršćansko vrijeme adventa, u njega uključujemo sve ono vrijeme iščekivanja i čežnje od postanka svijeta i priključujemo se generacijama koje su kroz tisuće godina iščekivanja vapili za dolaskom Spasitelja.“

Misno slavlje u 10 sati predvodio je rektor Bogoslovije vlč. Ivan Rako. On je u propovijedi istaknuo poziv sv. Pavla da se zaodjenemo Kristom te naglasio kako je „to poziv koji mijenja ljudsku povijest, ljudsku dubinu i sve one strahove kojima je čovjek danas ispunjen.“ Osvrćući se na Evanđelje dana kazao je kako nas ono „stavlja pred jednu od najneugodnijih istina vjere. Bog dolazi i mi ga tražimo, ali nekako postajemo slijepi pred tim dolaskom kao da je to nekakva povijest koja se dogodila i ticala se nekog izraelskog naroda prije 2000 godina, a danas se samo spominje. Čuli smo kako Isus danas govori o duhovnoj utrnulosti“ te spominjući čovječanstvo u Noino vrijeme kazao kako je njegova najveća tragedija bila opća ravnodušnost te su svi čini tih ljudi vodili duhovnom uspavljivanju. „Isus i nama danas poručuje da pripremimo sebe, jer ako ne pripremimo sami sebe, ne možemo mijenjati ni ovaj svijet. Tako nas došašće ne ostavlja na miru nego nas gura iz udobnosti naših navika i postavlja pred nas pitanje od kojega se ne može pobjeći: Hoćemo li zaista dopustiti da Krist prođe kraj nas?“ te potaknuo na budnost u iščekivanju Kristova dolaska.

Propovijed na temu „Što ti želiš postati?“ izrekao je na svetoj misi u 11 sati vicerektor Bogoslovije vlč. Ljubo Zadrić. Istaknuo je kako „se kršćaninom ne rađa, nego se kršćaninom postaje“ te upitao: „Što želiš postati ove godine? Želiš li postati katolik?“ Podsjetio je kako je „vjera kontinuirani hod, činjenje da ono što si primio u krštenju i ostalim sakramentima, to stvarno i postaješ. Ono što posjeduješ, ono što jesi, ono što su tvoje vrijednosti, ne dopusti da ti služi da ponižavaš drugoga, da dominiraš nad drugim, nego neka to postane oruđe kojim izgrađuješ druge. Nažalost, čovjek je i dalje spremniji od oruđa načiniti oružje umjesto da čini suprotno. Naš je poziv da svatko na pitanje „Što želiš postati?“ iskreno odgovori kako želi postati kršćanin, onaj koji vrijednosti nasljedovanja Isusa Krista svjedoči današnjemu svijetu.“

Večernju svetu misu u 18 sati predvodio je vlč. Josip Antukić, ekonom Bogoslovije. Svećenici su ovom prigodom vjernicima ukratko predstavili rad i misiju Bogoslovije te istaknuli kako je ona mjesto odgoja budućih svećenika, ali prvenstveno dobrih ljudi i uzornih kršćana. Zahvalili su župnicima i vjernicima mostarskih župa na gostoprimstvu.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA