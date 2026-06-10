Posjet hodočasnika iz župe Davor u Slavoniji

GORICA-STRUGE – U subotu, 6. lipnja 2026., župa Gorica-Struge imala je posebnu radost ugostiti drage prijatelje i hodočasnike iz župe Davor, koja pripada Požeškoj biskupiji, u kojoj su mladi iz ove i mladi iz župe Gabela Polje, boravili tijekom sudjelovanja na Susretu hrvatske katoličke mladeži u Požegi.

Tada su ih oni srdačno primili u svoje domove, otvorili svoja vrata i srca te pružili toplu dobrodošlicu koju će dugo pamtiti.

Susret ovoga vikenda bio je prilika da im barem djelomično uzvrate na ljubavi i dobroti koju su iskazali na susretu mladih.

Naši su ih župljani radosno dočekali i ugostili, a posebno su se istaknuli naši mladi i mladi iz župe Gabela Polje, koji su svojim angažmanom, radošću i spremnošću za pomoć, dali poseban doprinos ovom susretu.

Posebnu zahvalnost upućujemo i našim domaćinima i domaćicama koje su bile uvijek tu – spremne pomoći, uključiti se gdje god je trebalo i svojim trudom pridonijeti lijepom ozračju cijelog susreta.

Hodočasnici su prvo navratili u našu župnu crkvu i pomolili se, a župnik je ukratko predstavio župu i njezinu povijest kao i povijest našeg mjesta. Vrijeme nakon toga proveli smo zajedničkim ručkom ispunjenim razgovorom, smijehom i pjesmom uz rijeku Trebižat na obližnjem imanju.

Kroz ovaj susret ponovno smo osjetili koliko je snažna povezanost koja se rađa kroz Crkvu, u vjeri i zajedništvu, te kako nas Gospodin povezuje koliko god fizički daleko bili jedni od drugih. Ne može se opisati kolika je radost kada župe izgrade povezanost i prijateljstvo koje traje i za koje se nadamo da će još dugo godina trajati.

Ovakvi susreti simbol su trajne bratske ljubavi naše vjere i zajednica, oni obogaćuju naše zajednice i potiču nas na trajno njegovanje prijateljstava i molitve jednih za druge. Kako kaže psalmist: “Kako je lijepo kao braća zajedno živjeti”!

Od srca zahvaljujemo našim gostima na dolasku, kao i svima koji su sudjelovali u organizaciji.

Neka Gospodin blagoslovi naše prijatelje i njihovu župu, a nas sve vodi putem zajedništva, ljubavi i vjere.

Na ljubav uzvraćajmo ljubavlju!

Iz pera mladih župe Gorica-Struge!

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupa-goricastruge.com/