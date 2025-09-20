Posvećena crkva blaženih Drinskih mučenica u Goraždu

GORAŽDE – U župi sv. Dominika u Goraždu u subotu 20. rujna vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić je predslavio misno slavlje i vodio obred posvete oltara i crkve bl. Drinskih mučenica u zajedništvu s bjelovarsko-križevačkim biskupom mons. Vjekoslavom Huzjakom, biskupom Novog Mesta u Sloveniji mons. Andrejom Sajem te uz koncelebraciju 20-ak svećenika među kojima je bio i goraždanski župnik don Josip Tadić.

Na početku misnog slavlja nadbiskup Vukšić pozdravio je nazočne svećenike, redovnice i vjerni puk. Poseban pozdrav uputio je mons. Huzjaku i mons. Saji s područja čijih su biskupija i tri blaženice kao i predstavniku požeškog biskupa mons. Ive Martinovića iz čije je biskupije podrijetlom s. Jula Ivanišević.

Zahvalio je i pozdravio sve one koji su na bilo koji način pomogli izgradnji te crkve, spomenuvši nazočnog fra Nikolu Pašalića, kustoda Hrvatske franjevačke kustodije Svete Obitelji za Ameriku i Kanadu odakle je također dolazila pomoć za podizanje crkve.

Uslijedio je obred blagoslova vode te je mons. Vukšić poškropio narod, zidove i oltar.

Na početku propovijedi mons. Vukšić osvrnuo se na svetopisamska čitanja, odnosno Poslanicu Korinćanima u kojoj se govori o građevini Božjoj i hramu Božjem protumačivši kako je apostol Pavao u istom tekstu objasnio kako je riječ o prostoru i mjestu gdje boravi Duh Božji. „Vi ste hram Božji, piše apostol kršćanima u gradu Korintu. Vi ste građevina Božja, kaže njima također i to ponavlja i nama danas ovdje okupljenima u Goraždu u ovoj novoj materijalnoj građevini Božjoj i materijalnom hramu Božjem. Ovo što je sazidano dobrotom ljudi, marom ljudi, umijećem i različitim drugim doprinosima, predviđeno je da bude hram za hramove, Božja građevina za Božje građevine u duhovnom smislu, materijalni Božji hram za duhovne Božje hramove. Ako je hram mjesto boravka duha Božjega i mjesto življenja pravila duha Božjega, onda ćemo lako razumjeti da je, prije negoli materijalni hram, potrebno da svatko od nas u vlastitim savjestima, dušama, životima, nakanama, djelima, planovima, bude takav da ga vode pravila duha Božjega da od sebe samoga i svoga života napravi mjesto, stanje i vrijeme boravka toga duha i na takav način da sam bude hram Božji i građevina Božja na ovome svijetu“, posvijestio je nadbiskup Tomo.

Nadalje se prisjetio blaženih Drinskih mučenica koje su „braneći žensko dostojanstvo i čast zapravo obranile hram vlastitih duša, hram Božji i ono što je Duh Gospodinov, kad ih je doveo u samostan da polože redovničke zavjete, htio od njih – da primijene njegova pravila i da žive u skladu s njima.“

„Zahvalni za primjer njihovih života kao hramova Božjih i kao građevina Božjih, danas smo se okupili ovdje. Naravno njima u čast podignut je ovaj hram kao mjesto našega okupljanja radi toga da mi, i ja i svatko od vas i svatko od onih koji će ovdje doći sa svojim duhovnim potrebama, od sebe napravi građevinu Božju i hram Božjih“, istaknuo je mons. Vukšić na kraju propovijedi potaknuvši nazočne neka nasljeduju primjere mučenika i svetaca jer „pozvani smo svjedočiti, u vremenu i prilikama u koje nas je Providnost dovela, svoju pripadnost Kristu, svoj kršćanski identitet“.

Poslije propovijedi i Vjerovanja uslijedio je obred posvete crkve: molitva litanija Svih svetih, čitanje povelje, posvetna molitva, ugradnja moći u oltar, mazanje oltara i četiri manja križa na četiri mjesta u crkvi krizmanim uljem i paljenje tamjana na pet mjesta oltara.

Misno slavlje animirale su sestre Kćeri Božje ljubavi.

Na kraju sv. mise župnik don Josip izrekao je zahvalu Bogu i dobročiniteljima. Na početku je kazao kako mu se tijekom godina, osobito na početku njegove župničke službe, činilo kako je s nekolicinom vjernika u ovoj najistočnijoj župi Vrhbosanske nadbiskupije „prepušten sebi i zaboravljen“.

„Međutim, danas na ovom svetom mjestu, u ovom svečanom misnom slavlju, svjesni smo da nas Bog nije ostavio i da je zaista činio i učinio čudo. Po zagovoru naših blaženica, Drinskih mučenica, jasno nam je pokazao ne samo da nismo ni sami, ni ostavljeni, nego da je župa koja je do ne tako davno bila na margini gotovo svih nacionalnih, crkvenih, državnih i drugih zbivanja, u relativno kratkom vremenu postala mjesto zanimanja velikog broja ljudi iz naše i susjednih zemalja, ali možda još i više iz znatno udaljenijih dijelova svijeta. Sva neizmjerna Božja dobrota, učinjena po ljudima koje nam je slao, okrunjena je našim današnjim zajedništvom, a sigurni smo – dar je i plod zagovora naših blaženica“, istaknuo je župnik.

Zahvalio je zatim poimence osobama koje su pomogle u izgradnji posebice napominjući Jelenu Puljić Perić iz Gromiljaka, danas nastanjenu u New Jersey-u, koja je „s pravom zaslužila da je zovemo kumom ove crkve“.

„Naša je novoizgrađena i tek posvećena crkva danas ispunjena vjernicima. Naša je radost stoga itekako velika! Ali već sutra – ovdje ostaje naša mala zajednica, zajednica katolika koja vas ljudski i vjernički moli: nemojte nas zaboraviti! Dođite, pohodite nas, time će vam Svemogući Bog – po zagovoru blaženih Drinskih mučenica i sv. Dominika – obilno uzvratiti svakim dobrom, izlijevajući neizmjernu Milost na vas i vaše obitelji. Naša će vas nova crkva, koja ponosno stoji nad gradom svjedočeći i korijene i prisutnost katoličanstva u ovom kraju, a koja je simbol i višestoljetnoga postojanja, ali i teškog stradavanja Katoličke Crkve u ovom kraju, podignuta Bogu na slavu, bl. Drinskim mučenicama na čast, vjernicima na korist, gradu Goraždu na ponos, a nikome u prkos, zajedno s našom zajednicom uvijek i iznova radosna srca i širokih ruku dočekati“, zaključio je don Josip na kraju zahvalivši nadbiskupu Tomi što je „poput svojih prethodnika, od sluge Božjega Josipa Stadlera, nadbiskupa Šarića, Čekade, Alaupovića, Jozinovića do kardinala Puljića, s očinskom pažnjom i iznimnom ljubavlju brinuo o našoj župi i cjelokupnom projektu izgradnje, ne propustivši pritom o svakom važnijem događaju biti s nama“.

Zatim su sestre Kćeri Božje ljubavi, Družbe kojoj su pripadale blažene Drinske mučenice, u znak zahvalnosti dobročiniteljima i župniku, crkvi darovale kalež, pliticu, kaležnjak, korporal i četiri pale u četiri liturgijske boje kao znak trajne duhovne povezanost svih Kćeri Božje ljubavi s ovim mjesto i blaženim Drinskim mučenicama.

Prije završnog blagoslova zahvalu je izrekao i mons. Vukšić posebice spomenuvši prof. Antuna Šarca koji je od 2009. radio na izradi monografije župe, a koja će uskoro biti tiskana.

Poslije sv. mise slavlje je nastavljeno u dvorištu crkve.

Podsjetimo, gradnja crkve započela je 2021. u godini dva jubileja: 80 godina stradanja redovnica i 10 godina otkako su proglašene blaženicama. Ovo je prva crkva posvećena blaženicama, a nalazi se 100-tinjak metara od mjesta gdje su 15. prosinca 1941. časne sestre završile svoj ovozemaljski hod stekavši palmu mučeništva.

Najveći dio radova vodila je tvrtka Markan iz Goražda. Najviše je pomogla kuma crkve Jelena Perić, koja živi u New Jerseyu u SAD-u, a rodom je iz Gromiljaka te njezina kćerka i zet: Elisabeth i John Cusack. Izgradnju crkve pomogli su vjernici te ljudi od Goražda, Amerike, pa do Pertha u Australiji. U gradnji su sudjelovale i općinske, županijske i državne strukture, Ministarstvo za izbjegle i raseljene, Ministarstvo prostornog uređenja FBiH te Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH.

Župa u Goraždu utemeljena je 1887. kao vojna kapelanija, a kao župa 1897. te je danas posvećena sv. Dominiku.

