MOSTAR – Drugi dan vazmenoga trodnevlja spomendan je Isusove muke i smrti na križu. Večernje obrede Velikoga petka u mostarskoj katedrali predvodio je mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski upravitelj mons. Petar Palić. Nakon ulaska biskupa i svećenika u tišini, obred je započeo prostracijom pred ogoljenim oltarom. Uslijedila je Služba riječi. Muku Gospodina našega Isusa Krista čitali su biskup Petar, generalni vikar don Nikola Menalo i mladi iz katedralne župe. Prigodne psalme i pjesme pjevao je katedralni zbor Marija pod vodstvom maestra don Dragana Filipovića.

Homiliju je okupljenim vjernicima uputio katedralni župnik don Josip Galić. Istaknuo je kako je prostracija biskupa i svećenika na početku večerašnjih obreda simbol predanosti Bogu, pa i muke Kristove kada je u svojoj agoniji ležao u Getsemanskom vrtu. U središtu našega slavlja je križ. Križ je u starom vijeku bio sramotni znak. Na križ su odlazili razbojnici, neprijatelji države, lopovi, križ je bio strašno sredstvo mučenja Kartažana, Rimljana, kasnije u Japanu, u Iranu. Znamo što svijet misli o križu kao sredstvu patnje. U zakonodavstvu je nestalo križa kao kazne kojom se umiralo. Ali postoji onaj drugi križ, našega života, naše svakodnevice, križ prolaznosti, križ bolesti, križ nevaljane politike i ekonomije. Možda najstrašniji križ kroz koji prolazi naš narod je križ iseljeništva.

I danas postoje samo one dvije stvarnosti pod križem, iste one koje su se dogodile zdesna i slijeva od Isusa, zdesna spasenje – slijeva prokletstvo, istaknuo je don Josip. Prema križu možemo zauzeti samo dva stava – podnositi ga s ljubavlju ili ga prezirati. Isus svojim križem na sve naše životne minuse daje jedan veliki plus, daje smisao. Govoreći o križu pogled nam ide na uskrsno jutro. Preko križa do spasenja.

Nakon propovijedi uslijedila je pjevana sveopća molitva u kojoj Crkva moli za sve ljude i potrebe cijeloga svijeta. Središnji dio obreda Velikoga petka zauzima otkrivanje i klanjanje Svetom Križu. Biskup je s đakonom Nikšom i ministrantima ušao u katedralu otkrivajući drvo Križa a zatim su svi svećenici i vjernici pokleknuli klanjajući se Kristu Gospodinu. Zbor je pratio pjevanjem tradicionalne tužaljke “Puče moj”. Klanjajući se Križu, koji postaje simbol spasenja, života i nade, zahvalili smo Isusu za njegovu neizmjernu ljubav prema nama.

Obredi Velikoga petka završili su pričešću. Nakon pričesti vjernici su pohodili Kristov grob, pomolili se, odlazili u tišini koja prožima srca, tišina kojom Bog progovara onima koji su ga spremni slušati.

Izvor: Crkva na kamenu