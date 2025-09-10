Preminuo don Anđelko Planinić

Svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, don Anđelko Planinić, doskorošnji župnik župe Krista Kralja u Hutovu preminuo jučer, u utorak 9. rujna 2025., u poslijepodnevnim satima u SKB Mostar. Sveta Misa i ispraćaj pok. don Anđelka bit će u župnoj crkvi u Hutovu u petak, 12. rujna 2025. s početkom u 14 sati. Pokojnikovo tijelo bit će izloženo u župnoj crkvi u Hutovu od 13 sati. Molitva krunice bit će u 13,30 sati. Sprovodni obredi slavit će se u petak, 12. rujna 2025. na groblju u Krehin Gracu, župa Gradina, s početkom u 17 sati.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

Don Anđelko je rođen u Krehinu Gracu 25. listopada 1956. od oca Mate i majke Mare r. Buntić. Osnovnu školu, prva četiri razreda, pohađao je u rodnom Krehinu Gracu: 1963.-1967., a osmoljetku završava u Čitluku 1971. Sjemenišnu gimnaziju završio je u Zagrebu na Šalati 1975. Filozofsko-teološki studij pohađa u Sarajevu i završava 1984. Svećeničko ređenje podijelio mu je biskup Pavao Žanić u Mostaru 29. lipnja 1984. Mladu Misu slavio je u rodnoj župi Gradina 1984., s mladomisničkim geslom: “Hvalite Gospodina svi puci, slavite ga svi narodi” (Ps 117). Poslije svećeničkoga ređenja službovao je kao župni vikar u: Grljevićima: 1984.-1988.; Aladinićima: 1988.-1989.; Stocu: 1989.-1991.; te kao župnik u Prenju 28 godina: 1991.- 2017. Kao sedmi župnik Hutovo je preuzeo 2017. godine.

Izvor: Crkva na kamenu