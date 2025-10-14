Preminuo dr. don Vjeko Božo Jarak

U domu za stare i iznemogle „Sveta Obitelj“ u Mostaru u srijedu, 8. listopada 2025., preminuo je dr. don Vjeko Božo Jarak, svećenik Trebinjsko-mrkanske biskupije.

Don Vjeko Božo Jarak rođen je 15. studenoga 1931. u Opličićima (mjesto u administrativnom djelokrugu grada Čapljine).

Nakon osnovne škole pohađao je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, a filozofiju i teologiju studirao je u Sarajevu (1951.-1956.) i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1956.-1957.), gdje je i diplomirao. Na Teološkom fakultetu u Ljubljani doktorirao je 1959. tezom: „Uloga ekonomsko-društvenih uvjeta u nastanku kršćanstva.“

Kao član Franjevačke provincije Bosne Srebrene za svećenika je zaređen 1955., a nakon ređenja bio je župni vikar u Dubravama (1955.-1956.) i u Plehanu (1956.-1957.). Bio je tajnik franjevačke Provincije Bosne Srebrene (1961.-1967.), definitor (1973-1976.), a od 1960. pa do 1986. bio je profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Početkom 1987. godine inkardiniran je u Trebinjsko-mrkansku biskupiju.

Predavao je na Teološkom institutu u Mostaru i na Katehetskom institutu u Dubrovniku (1992.-1995.) Surađivao je u mnogim časopisima, listovima i kalendarima te objavio niz teoloških studija i knjiga, ponajviše iz područja ranoga kršćanstva.

Bio je ljubitelj umjetnosti, koji je brojne umjetnine darovao crkvenim i kulturnim institucijama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Od 1996. do 2021. godine boravi u Varaždinu, a 2021., na vlastito traženje, vraća se u Mostar. Do svoje smrti boravi u domu za stare i iznemogle „Sveta Obitelj“ u Mostaru.

Prema vlastitoj oporučnoj želji pokopan je skromno, bez ikakve svečanosti i bez posebnih obavijesti drugima u ponedjeljak, 13. listopada 2025. u obiteljskoj grobnici Bože Jaraka u Potkosi, župa Domanovići.

Sprovodne obrede i Misu zadušnicu predvodio je mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski.

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/