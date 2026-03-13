Preminuo fra Ferdo Boban

U četvrtak, 12. ožujka 2026. u Veljacima blago je u Gospodinu preminuo njegov sluga svećenik i naš brat fra Ferdo Boban, u 65. godini života, 46. godini redovništva i 38. godini svećeništva.

Tijelo pokojnog fra Ferde bit će izloženo u župnoj crkvi u Veljacima u subotu 14. ožujka 2026. godine od 12,30 do 13 sati te na groblju Martića Križ u Posušju od 14:00 sati. Sveta misa zadušnica slavit će se na groblju Martića Križ u 15 sati.

Fra Ferdo rođen je 5. studenoga 1961. u Batinu, u župi Posušje, od roditelja Joze i Ive r. Bakula. Kršten je 8. studenoga 1961. u Posušju, a sakrament svete potvrde primio je 25. srpnja 1971. godine. Osnovnu školu pohađao je u Posušju od 1968. do 1976. godine. Nakon toga odlazi u Franjevačko sjemenište te pohađa Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, gdje je maturirao 1980. godine.

U Franjevački red i Hercegovačku franjevačku provinciju stupio 15. srpnja 1980. godine na Humcu, gdje je započeo godinu Novicijata. Međutim, zbog služenja vojnog roka u Novom Sadu prekinuo je novicijat te je prve privremene redovničke zavjete položio je 20. rujna 1982. na Humcu. Svečane, doživotne zavjete položio je 24. rujna 1985. također na Humcu. Filozofsko-teološki studij započeo je 1982. u Makarskoj, gdje je studirao do 1984., a potom je studij nastavio na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirao 1987. godine. Mostarsko-duvanjski biskup Pavao Žanić u Mostaru 29. lipnja 1987. zaredio ga je za đakona, a za svećenika 29. lipnja 1988. također u Mostaru.

Nakon svećeničkog ređenja započeo je pastoralno djelovanje kao župni vikar i duhovni pomoćnik. Prvo na Kočerinu od 1988. do 1989., potom do 1991. u Tomislavgradu te u Seonici do1993.

Početkom 1993. odlazi u misije u Albaniju. Ondje je najprije služio kao župni vikar u Laçu od 1993. do 1995., zatim Rubiku od 1995. do 2001. Od 2001. do 2004. obnašao je službu župnika i gvardijana u Laçu.

U Hercegovinu se vraća 2004. godine te je imenovan župnim vikarom u Veljacima, gdje djeluje 2007. godine. Potom je obnašao službu župnika u Groncima do 2014. te u Gradnićima do 2016. godine. Godine 2016. imenovan je gvardijanom samostana u Konjicu i župnim upraviteljem župe Glavatičevo Na tim službama djelovao je do 2025. godine. Od 2025. svoje pastoralno djelovanje nastavio je kao župni vikar u Veljacima gdje je i preminuo.

Svoj život proživio je u duhu franjevačke jednostavnosti, skromnosti, nesebičnog služenja i blizine vjernicima. U susretu s pukom Božjim isticala se njegova druželjubivost, vedrina i dobrota te ljubav prema sportu, osobito nogometu.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

Izvor: Crkva na kamenu