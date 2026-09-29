Prijateljstvo koje traje duže od 30 godina

MOSTAR – Caritas Mostar na čelu s ravnateljem dr. don Antom Pavlovićem ovih je dana ugostio drage prijatelje i dugogodišnje partnere iz biskupije Linz i Caritasa Gornje Austrije, s kojima nas već više od 30 godina povezuju prijateljstvo, solidarnost i zajedničko služenje ljudima u potrebi.

U delegaciji koju je predvodio biskup iz biskupije Linz dr. Manfred Scheuer, prisutvovali su i direktor Caritasa Gornje Austrije Stefan Pimmingsdorfer, Ingrid Trauner, Otto Hirsch, Wolfgang Holzhaider i Bettina Stelzer-Wögerer iz kruga prijatelja Caritasa, te gospođa Sigried Spindlbeck, koordinatorica Osthilfe fonda koji pruža financijsku i pastoralnu potporu Crkvama i projektima u srednjoj i istočnoj Europi, te volonterka Ingrid de Verrette.

Tijekom boravka u Mostaru gosti obišli su ustanove i programe Caritasa Mostar te se upoznali s njihovim svakodnevnim radom, korisnicima, djelatnicima, aktualnim potrebama i planovima za budućnost.

S posebnim zanimanjem su posjetili Dom za stare i iznemogle osobe „Sveta Obitelj“, u kojem je u tijeku velika adaptacija i obnova, čiju realizaciju svojim doprinosom pomažu i naši dugogodišnji prijatelji iz Linza. Bila je to prilika da se na licu mjesta upoznaju s napretkom radova i budućim uvjetima koje će obnovljeni Dom pružiti svojim korisnicima.

Delegacija je obišla i Centar za djecu i mlade „SPES“, Radionicu za osobe s invaliditetom „Nazaret“ te Caritasovu knjižaru „Logovita“, upoznajući različita područja djelovanja kojima Caritas Mostar nastoji odgovoriti na potrebe djece i mladih, osoba s invaliditetom, starijih osoba i drugih članova naše zajednice.

Važan dio posjeta bio je i susret s mostarsko-duvanjskim biskupom mons. dr. Petrom Palićem i generalnim vikarom mons. don Nikolom Menalom, tijekom kojega se razgovaralo o dugogodišnjoj povezanosti dviju biskupija, djelovanju Caritasa te nastavku suradnje i zajedničkog služenja onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Boravak u Mostaru bio je i prilika da naši gosti upoznaju duhovnu, kulturnu i povijesnu baštinu grada. Posjetili su župu sv. Ivana Apostola i Evanđelista, Franjevačku crkvu sv. Petra i Pavla, a nezaobilazna postaja bio je i Stari most, jedan od prepoznatljivih simbola Mostara.

Ovaj posjet za Caritas Mostar ima posebno značenje jer je još jednom potvrdio dugogodišnje prijateljstvo i uzajamno pomaganje. Biskupija Linz i Caritas Gornje Austrije tijekom proteklih desetljeća bili su među najvjernijim partnerima i podupirateljima naših programa i projekata.

Njihova nesebična i obilna pomoć tijekom svih ovih godina omogućila nam je razvijati i unapređivati brojne programe, poboljšavati uvjete u našim ustanovama te, ono najvažnije, biti uz ljude kojima je pomoć potrebna. Iza svakog projekta, obnovljenog prostora i pružene usluge nalaze se konkretni ljudi i njihove životne priče, zbog čega vrijednost ovoga dugogodišnjeg prijateljstva daleko nadilazi materijalnu potporu.

Našim prijateljima iz Linza od srca zahvaljujemo na više od 30 godina vjernosti, povjerenja te nesebične i obilne materijalne, duhovne i stručne pomoći i podrške. Njihov dolazak u Mostar nije bio samo posjet dugogodišnjih partnera, nego prije svega susret prijatelja povezanih zajedničkim vrijednostima i poslanjem.

Na kraju posjeta delegacija je, u pratnji ravnatelja Caritasa Mostar, posjetila i Dom „Betanija“ u Čapljini, koji djeluje kao podružnica Doma „Sveta Obitelj“. U ovom domu Caritas Mostar skrbi za više od 90 starih i iznemoglih osoba, a u njegovu sklopu djeluje i poseban odjel za osobe s demencijom, po kojem je „Betanija“ prepoznatljiva ne samo u našoj biskupiji nego i u cijeloj regiji.

Ispunjeni zahvalnošću za dugogodišnje prijateljstvo i sve ono što smo tijekom proteklih desetljeća zajedno gradili, oprostili smo se do nekog novog susreta. Vjerujemo da ćemo i u budućnosti nastaviti razvijati i provoditi zajedničke aktivnosti, povezani istim ciljem – biti što bliže čovjeku u potrebi i svojim djelovanjem odgovarati na njegove potrebe.

Izvor: Crkva na kamenu/https://caritas-mostar.ba/