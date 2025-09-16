Primanje u novicijat Školskih sestara franjevki u Bijelom Polju

BIJELO POLJE – Na dan utemeljenja Družbe Školskih sestara franjevki Krista Kralja, 13. rujna 2025., u samostanskoj kapeli sv. Franje u Bijelom Polju pokraj Mostara za vrijeme večernje liturgije časova upriličen je svečani obred primanja u novicijat, objavljeno je na mrežnoj stranici Provincije Svete Obitelji.

Godinu novicijata započela je postulantica Antonela Karačić. Obred uvođenja u redovnički život predvodila je provincijska predstojnica s. Franka Bagarić. Antonela je, izražavajući želju za ulaskom u Družbu, primila Tau – znak koji simbolizira pripadnost redovničkoj zajednici te ju trajno podsjeća na poziv da savršenije nasljeduje Krista siromašnoga, čistoga i poslušnoga.

Obred je nastavljen molitvom psalama, navještajem Božje riječi i čitanjem iz Pravila braće i sestara Trećeg samostanskog reda sv. Franje.

U prigodnom nagovoru, s. Franka je progovorila o smislu i važnosti novicijata:

„Novicijat je vrijeme pripreme za posvećeni život, razdoblje dubljeg upoznavanja karizme i duhovne baštine Družbe. U našoj Provinciji traje godinu dana i nazivamo ga godinom kušnje. U tom povlaštenom vremenu novakinja nastoji rasti u zajedništvu s Bogom, učiti graditi zdrave odnose, upoznavati sebe kroz iskustvo samoće te dublje razumjeti Pravilo i Konstitucije Družbe, kao i redovničke zavjete siromaštva, čistoće i poslušnosti.“

Obraćajući se osobno novakinji, s. Franka ju je ohrabrila riječima:

„Draga Antonela, potaknuta Duhom Svetim, nakon godine postulature ulaziš u novicijat. Ne boj se kušnji koje te na tom putu čekaju jer upravo po njima ćeš dublje upoznati i svoju krhkost i ljepotu redovničkog života. Neka ti svaki dan bude prigoda da više prioneš uz Krista Gospodina. Na tom putu neka ti sv. Franjo bude uzor i učitelj.“

Na završetku obreda, s. Franka je izrazila zahvalnost i radost zbog novih zvanja:”

„Zahvaljujemo Gospodinu za naš pomladak po kojem osjećamo kako se Božja milost i dobrota izlijevaju na našu zajednicu. Poziv se rađa u srcima preobraženima Božjom ljubavlju kao što to svjedoče životi mnogih Bogu posvećenih muškaraca i žena.“

Novakinja Antonela povjerena je voditeljici novakinja, s. Marijani Selak, koja će je tijekom godine pratiti i uvoditi u redovnički život.

U ovoj prigodi, u postulaturu su primljene i četiri kandidatice: Lorena Golić, Marija Juričić, Jana Soldo i Lucija Biško koje će u nadolazećoj godini imati priliku dublje upoznati franjevački način života i duhovnost sv. Franje Asiškoga.

Briga o duhovnom rastu i sazrijevanju kandidatica i postulanica povjerena je odgojiteljici s. Katarina Raič.

„Zahvalne Gospodinu za dar novih zvanja, s pouzdanjem gledamo u budućnost, moleći da i dalje vodi one koji traže Njegovu volju“, navodi se na stranici Provincije Svete Obitlji.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA