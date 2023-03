Priopćenje s 86. redovitog zasjedanja BK BiH

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, 21. i 22. ožujka 2023. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru održala je svoje 86. redovito zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog i apostolskog upravitelja Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tome Vukšića, predsjednika BK BiH. Osim članova Biskupske konferencije BiH, od kojih se jedan ispričao, sudjelovali su: predsjednik Hrvatske biskupske konferencije mons. Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup koadjutor, delegat Talijanske biskupske konferencije mons. Piero Coccia, nadbiskup metropolit Pesara u miru, i mons. Milan Stipić, vladika križevački, koji ima svoju pastvu i u Bosni Hercegovini. Pošto su saslušali pozdravne riječi delegata Hrvatske i Talijanske biskupske konferencije, članovi BK BiH zamolili su da svim biskupima i svim dobročiniteljima iz njihovih zemalja prenesu srdačnu zahvalu za solidarnost s Crkvom i svim ljudima u Bosni i Hercegovini kao i za molitve i drugu pomoć iz toga dijela Crkve Kristove.

Apostolski nuncij u BiH nadbiskup Francis Assisi Chullikatt, koji je prvi put sudjelovao na zasjedanju Biskupske konferencije BiH, osvrnuo se na desetu obljetnicu službe pape Franje i pozvao biskupe da nastave poticati članove svojih biskupijskih zajednica na molitvu za blagoslovljeno djelovanje Svetoga Oca. Progovorio je i o važnosti sinodalnog procesa u Crkvi i o svojim važnijim susretima, a posebno o razgovoru s predstavnicima vlasti u BiH. Biskupi su zamolili nuncija Chullicatta da papi Franji prenese njihovu zahvalnost i obećanje da će ga i ubuduće pratiti svojim molitvama.

Nakon što su saslušali izvješće o sudjelovanju delegata BK BiH na kontinentalnoj fazi Sinode o sinodalnosti, u Pragu od 5. do 12. veljače 2023., biskupi su izabrali mons. Marka Semrena, pomoćnog biskupa banjolučkog, za svoga delegata na Općoj skupštini Biskupske sinode koja će se održati u mjesecu listopadu 2023. u Rimu.

Biskupi su razmotrili Prijedlog Pravilnika o radu i ustroju Povjerenstva Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba te dali potrebne smjernice za njegovu doradu.

Predsjednici svih Vijeća i Komisija Biskupske konferencije BiH dali svu svoja pisana izvješća o radu u 2022. godini: Komisije za nauk vjere i Komisije Justitia et Pax, Vijeća za sredstva društvenih priopćivanja, Vijeća za kler, Vijeća za katehezu i novu evangelizaciju, Vijeća za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama, Vijeća za laike, Vijeća za sjemeništa, Vijeća za obitelj, Vijeća za liturgiju, Pedagoškog vijeća Sustava katoličkih škola za Europu, Misijske središnjice i Papinskih misijskih djela te Tajništva i Katoličke tiskovne agencije. Pošto su saslušali izvješće o radu Odbora za mlade pri Vijeću za laike BK BiH, biskupi i ovom prigodom potiču mlade, koji žele i mogu, da se do 15. travnja ove godine prijave svome župniku i biskupijskom povjereniku za mlade za sudjelovanje na Svjetskom susretu mladih početkom kolovoza 2023. u Lisabonu (Portugal) gdje je predviđen i susret sa Svetim Ocem.

Biskupi su dogovorili teme za svoje predstojeće susrete: XVIII. susret s članovima Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH u Sarajevu, u srijedu 26. travnja 2023., XIV. susret s franjevačkim provincijalima u BiH također u Sarajevu, 26. travnja 2023., X. Međudekanski susret u Bosni i Hercegovini u Travniku, 27. travnja 2023. te III. susret s profesorima Katoličkog bogoslovnog fakulteta i poglavarima Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu, 5. srpnja 2023.

Biskupi su dali smjernice za proslavu VI. Obiteljskog dana u BiH na Kupresu, 30. srpnja 2023. s Misom uočnicom i euharistijskim klanjanjem te svečanim Misnim slavljem na sam dan kada su na osobit način pozvani supružnici koji slave obljetnice svoga vjenčanja.

Biskupi i dalje sa zabrinutošću prate teška ratna događanja u Ukrajini te i ovom prigodom pozivaju sve članove svojih biskupijskih zajednica na molitvu za prestanak ratnih stradanja. Raduje ih da su se mnogi pridružili Misnom slavlju i molitvi, u okviru lanca korizmenih Euharistijskih slavlja europskih biskupskih konferencija, 27. veljače 2023., kao i brojnim pozivima i poticajima Svetog Oca za prestanak rata i povratak mira u toj teško napaćenoj zemlji.

Biskupi i ovom prigodom zahvaljuju brojnim članovima svojih biskupijskih zajednica koji su svojom darežljivošću pokazali širinu svoga srca prema onima koji trpe posljedice katastrofalnog potresa koji je početkom veljače ove godine pogodio dijelove Turske i Sirije. Također ih raduje da, unatoč trajnom smanjenju broja svojih članova zbog odlaska posebno mladih ljudi izvan BiH, konkretna pomoć misijama i misionarima trajno raste te da je prati molitvena potpora onima koji su pošli u daleke i siromašne zemlje naviještati i svjedočiti Kristovu radosnu vijest spasenja.

Članovi Biskupske konferencije i svi sudionici zasjedanja uputili su zajedničku čestitku Svetom Ocu prigodom desete obljetnice njegova sretnog služenja Crkvi Kristovoj te poželjeli da ga i ubuduće prati, po zagovoru svetog Petra apostola, blagoslov Božji kako bi nastavio svoju službu učvršćivanja svoje braće u vjeri (usp. Lk 22,32).

Uoči svoga zasjedanja biskupi su, na liturgijsku proslavu svetkovine sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, 20. ožujka 2023., u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru sudjelovali na Euharistijskom slavlju koje je predvodio nadbiskup Kutleša.

Mostar, 22. ožujka 2023.

Tajništvo BK BiH

Izvor: Crkva na kamenu