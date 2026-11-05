Priopćenje s 98. redovitog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

U zgradi Nadbiskupske rezidencije u Sarajevu, 4. studenoga 2026., održano je 98. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog Tome Vukšića, predsjednika BK BiH. Sudjelovali su svi članovi Biskupske konferencije: Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, potpredsjednik BK; Željko Majić, banjolučki biskup; Miro Relota vojni ordinarij u Bosni i Hercegovini i nadbiskup Aldo Cavalli, apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje. Uime Hrvatske biskupske konferencije sudjelovao je porečki i pulski biskup Ivan Štironja. Na zasjedanju je kao delegat Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metodija sudjelovao zrenjaninski biskup Mirko Štefković dok je delegat Austrijske biskupske konferencije bio umirovljeni biskup St. Pöltena Klaus Küng. S biskupima se susreo i apostolski nuncij u BiH nadbiskup Francis Assisi Chullikatt.

Biskupi su saslušali izvješće o provedbi zaključaka s prošlih zasjedanja te dali Tajništvu smjernice za daljnje korake glede pristiglih dopisa.

Tijekom zasjedanja biskupi su saslušali izviješće vlč. Hrvoja Kalema o formaciji čitača i akolita. Vlč. Kalem upoznao je biskupe s konkretnim izazovima kao i prijedlozima za budućnost.

Posebna pozornost posvećena je analizi programa u organizaciji Biskupske konferencije s naglaskom na obilježavanje i proslavu Obiteljskog dana. Biskupi zahvaljuju članovima Vijeća za laike, obitelj i život kao i svim sudionicima i onima koji su doprinijeli organizaciji a posebno župniku i župljanima na Kupresu. Razgovaralo se o mogućnostima unaprjeđivanja programa Obiteljskog dana.

Jedna od tema zasjedanja bila je crkveno-pravni položaj karizmatskih pokreta i zajednica te pitanje njihova djelovanja i uključivanja u život partikularnih Crkva na području BiH.

Biskupi su se osvrnuli na glavne naglaske dokumenta Dikasterija za nauk vjere Dođite k meni. Razmatranja o prijenosu vjere u promijeni epohe te razgovarali o njegovoj važnosti za sveukupno buduće pastoralno djelovanje. U njemu se potiče na propovijedanje i prijenos vjere s Isusom Kristom u središtu naviještanja i postojanja. Dokument predstavlja važnu okosnicu u evangelizacijskom poslanju u suvremenom svijetu i društvu.

U vezi s nedavno održanim općim izborima u Bosni i Hercegovini biskupi pozdravljaju izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda. Nadalje, biskupi pozivaju na jačanje pravde i društvene sloge u Bosni i Hercegovini, koja je složena država, ali naglašavaju i potrebu donošenja pravednih zakonskih rješenja, koja će ubuduće biti trajna garancija da svaki narod može sebi izabrati svoje predstavnike.

Biskupi su upoznati s izazovima u ostvarivanju prava Katoličke Crkve, osobito kada je riječ o pravu na izgradnju i obnovu crkava i drugih sakralnih objekata. Pritom je nužno jasno istaknuti da prava Katoličke Crkve ne smiju biti predmet proizvoljnih tumačenja, administrativnih opstrukcija ili različitih kriterija, nego moraju biti zajamčena i zaštićena na jednak način kao prava svih drugih vjerskih zajednica. Istinska ravnopravnost i međureligijsko poštovanje podrazumijevaju da se ta načela dosljedno primjenjuju i u praksi.

Budući da se sve češće problematizira važno pitanje neradne nedjelje i zakona koji radnicima, u skladu sa suvremenim standardima, osigurava radno vrijeme, pravednu plaću i vrijeme za odmor, biskupi poručuju kako konkretan čovjek, naime, njegovo dostojanstvo i njegove potrebe te uvjeti za normalan obiteljski život, moraju biti kriteriji za reguliranje toga pitanja, a ne interesi krupnoga kapitala i profit interesnih lanaca. Stoga, javno ponavljaju socijalni nauk Crkve da se moraju štiti dostojanstvo i prava radnika, posebice žena i obitelji s djecom, te njihova sigurnost i zajamčeni dan odmora.

Dogovoreni su sljedeći termini Biskupske konferencije BiH tijekom 2027. godine: 18. i 19. ožujka u Mostaru zasjedanje BK BiH koje će završiti na svetkovinu sv. Josipa konferencijom za novinstvo u 12.00 sati te svetom Misom u 18.00 sati u katedrali Marije Majke Crkve; 16. i 17. srpnja u Banjoj Luci koje će započeti 15. srpnja Misnim slavljem u katedrali sv. Bonaventure u 18.00 sati te 4. i 5. studenoga u Sarajevu koje će započeti 3. studenoga Euharistijskim slavljem u katedrali Presvetog Srca Isusova. Zajedničko zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske biskupske konferencije bit će 18. siječnja u Zagrebu. Euharistijsko slavlje u povodu Tjedna solidarnosti bit će 28. veljače. Sjednica biskupa s franjevačkim provincijalima održat će se 13. travnja te s Izvršnim odborom Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica 14. travnja. Međudekanski susret održat će se u Nadbiskupijskom sjemeništu „Petar Barbarić“ u Travniku 14. i 15. travnja. Od 13. do 16. lipnja u Sarajevu će se održati susret generalnih tajnika biskupskih konferencija Europe. Deseti Obiteljski dan u Bosni i Hercegovini slavit će se 24. i 25. srpnja u Kupresu dok će se Dan medija obilježiti 26. rujna.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA