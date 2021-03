Priopćenje s 80. redovitog zasjedanja BK BiH

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, 18. i 19. ožujka 2021. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru održala je svoje 80. redovito zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, predsjednika BK BiH. Članovima Biskupske konferencije BiH u prvom dijelu zasjedanja pridružio se delegat Hrvatske biskupske konferencije mons. Marin Barišić, splitsko-makarski nadbiskup i metropolit. On je izvijestio o najvažnijim crkvenim događanjima u Republici Hrvatskoj i prenio riječi zahvalnosti biskupima i vjernicima iz Bosne i Hercegovine na upućenoj pomoći stradalima u nedavnom potresu. Na zasjedanju je sudjelovao i novoimenovani biskup kotorski mons. Ivan Štironja. Njemu su članovi BK BiH zahvalili za višegodišnje aktivno sudjelovanje u nekoliko Vijeća BK BiH, vođenje Papinskih misijskih djela BiH i Misijske središnjice te u organizaciji raznih događanja na razini krajevne Crkve u BiH.

S biskupima se susreo i apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Luigi Pezzuto. Najprije je govorio o važnosti ministerijalnog svećeništva i potrebi da svećenici redovito i ustrajno u ljubavi hrane Euharistijom i Božjim riječju povjerenu vjerničku zajednicu. Nuncij Pezzuto također je informirao biskupe da, unatoč trajnom nastojanju sa strane njega i njegovih suradnika, zbog odbijanja nekih predstavnika državne vlasti još uvijek nije formirano čak ni Mješovito povjerenstvo za provođenje Temeljnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Svete Stolice i dodatnog protokola na Temeljni ugovor. Biskupi negoduju što neki predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini ne pokazuju spremnost da nastave surađivati s predstavnicima Svete Stolice na provedbi Temeljnog ugovora potpisanog 2006. godine.

Pošto su saslušali godišnje izvješće o radu Pedagoškog vijeća katoličkih Škola za Europu, biskupi su dali potrebne smjernice za njegovo daljnje djelovanje. Informirani su i o brojnim poteškoćama s kojima se susreće Banjolučka biskupija kao osnivač u financiranju katoličkih škola u Bihaću i Banjoj Luci zbog nespremnosti kantonalnih i entitetskih vlasti da ih cjelovito uvrste u svoj proračun kao i sve druge škole.

Tijekom iznošenja godišnjeg pastoralnog i financijskog izvješća o radu Misijske središnjice i Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini, biskupi su upoznati da su ograničenja u vrijeme aktualne pandemije koronaviusa onemogućila održavanje godišnjeg susreta misionara i pojedine misijske akcije, ali i da su brojne akcije nastavljene uz poštivanje donesenih mjera. Biskupi su dali smjernice upravi PMD BiH u vezi s usklađivanjem popisa misionara i misionarki na način kako su to učinila Kongregacija za evangelizaciju naroda.

Biskupi su dali suglasnost da Komisija za nauk vjere BK BiH preuzme za područje BK BiH dokument Vijeća za nauk vjere HBK pod naslovom „Karizmatski pokret i obnova u Duhu u Katoličkoj Crkvi“.

Članovi Biskupske konferencije BiH za novog predsjednika Vijeća za kler i Vijeća za katehezu i novu evangelizaciju BK BiH, koja je ranije vodio biskup u miru mons. Ratko Perić, izabrali su biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog mons. Petra Palića koji će također biti član Komisije za nauk vjere BK BiH.

Biskupi su saslušali godišnja izvješća o radu sljedećih Vijeća i Komisija BK BiH: Vijeća za liturgiju, Vijeća za bogoslovna sjemeništa i Vijeća za mala sjemeništa, Komisije za nauk vjere, Vijeća za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama, Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja, Vijeća za obitelj, Komisije Justitia et pax, Vijeća za laike i Odbora za mlade te Tajništva i Katoličke tiskovne agencije BK BiH.

Biskupi su dogovorili da Četvrti Obiteljski dan bude, kao i ranijih godina, održan u župnoj crkvi Svete Obitelji u Kupresu u nedjelju 25. srpnja 2021., te da na taj Dan, na osobit način budu pozvani svi koji ove godine obilježavaju 25. ili 50. odnosno 60. obljetnicu braka. Također su dogovorili da Osmi Međudekanski susret bude održan u četvrtak 29. travnja 2021. u prostorijama Nadbiskupijskog sjemeništa „Petar Barbarić“ u Travniku.

Razgovarajući o temi sve većeg priliva migranata u Bosnu i Hercegovinu, biskupi su izrazili svoju potporu naporima svih karitativnih, humanitarnih i drugih organizacija koje nastoje pomoći u zbrinjavanju ovih ljudi tijekom njihova boravka u BiH. Posebno zahvaljuju svim djelatnicima Caritasa Bosne i Hercegovine i dijecezanskih Caritasa za pružanje pomoći tim ljudima u potrebi. U nadi da će njihov glas doći do odgovornih osoba otvorena srca i duha u svijetu, pozivaju svjetske moćnike da se otklone svi uzroci, a prije svega siromaštvo i ratovi, koji ljude prisiljavaju na iseljavanje. Pridružuju se trajnom pozivanju crkvenih i drugih predstavnika da se u takvim zemljama pomogne ljudima, posebno onima kojima prijeti nestanak među kojima su ponajprije kršćanske zajednice, da opstanu na svome i žive u svom dostojanstvu. Podsjećaju da među temeljna ljudska prava spada svakako pravo na dostojanstven život u svome domu, zemlji i zavičaju i na povratak u mjesto odakle su prognani, a među njima su i tisuće prognanih iz Bosne i Hercegovine. Biskupi ujedno potiču sve razine državne vlasti u Bosni i Hercegovini na zajedničko djelovanje u traženju najboljih načina za zbrinjavanje ovih ljudi tijekom njihova boravka uz poštovanje njihova ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, ali i u sprečavanju nezakonitog djelovanja i boravka.

Razmišljajući o pastoralnom djelovanju u vrijeme pandemije koronavirusa, biskupi zahvaljuju svima koji koriste brojne tehnološke mogućnosti u ovom vremenu za prenošenje liturgijskih događanja. Svjesni su da je to pomoglo u stvaranju svijesti da je obitelj „kućna Crkva“ u kojoj treba stanovati Isus kroz slušanje Božje riječi, molitvu i čine ljubavi. Ipak, ističu da slavlje sakramenata bitno zahtijeva i tjelesnost odnosno osobnu nazočnost i aktivno sudjelovanje te primanje Isusa živoga jer ekran ili zvučnik ne mogu stvoriti zajedništvo između dvije odijeljene stvarnosti. Potiču pastoralne djelatnike i druge osobe otvorena srca da posebno u ovoj Godini Božje Riječi u Bosni i Hercegovini revnije naviještaju i svjedoče Božju riječ te mole Časoslov naroda Božjega i druge zajedničke molitve. U ovom korizmenom vremenu pozivaju članove svojih biskupijskih zajednica da se klone opasnosti dijeljenja liturgije i života te ih potiču da u svakodnevnom življenju svoju ljubav prema Bogu svjedoče djelima ljubavi prema bližnjemu. Jedan od oblika te ljubavi jest i odgovornost svih u ponašanju u vrijeme aktualne pandemije.

Članovi Biskupske konferencije BiH svoje zasjedanje završit će Euharistijskim slavljem u čast sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, u petak 19. ožujka u 18 sati. U zajedništvu s članovima BK BiH, Svetu misu predvodit će kardinal Puljić. Prigodnu propovijed uputit će biskup Palić.

Mostar, 19. ožujka 2021.

Tajništvo BK BiH

Izvor: Crkva na kamenu/KTA