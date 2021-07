Priopćenje sa 81. redovitog zasjedanja BK BiH

BANJA LUKA – Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, 13. i 14. srpnja 2021. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci održala je svoje 81. redovito zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, predsjednika BK BiH. Sudjelovali su i ostali članovi BK BiH te mons. Željko Majić, delegat biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog mons. Petra Palića, koji je odsutan zbog zdravstvenih razloga kao i apostolski vizitator za župu Međugorje mons. Henryk Hoser. Delegati Hrvatske i Slovenske biskupske konferencije mons. Milan Stipić, vladika križevački, i mons. Franc Šuštar, pomoćni biskup ljubljanski, prenijeli su pastirima biskupijskih zajednica u Bosni i Hercegovini izraze blizine te ih ukratko upoznali s najvažnijim crkvenim događanjima u posljednje vrijeme u svojim zemljama. U prvom dijelu zasjedanja sudjelovao je savjetnik Apostolske nuncijature u BiH mons. Amaury Medina Blanco.

Biskupi su prihvatili prijedlog novog saziva Pedagoškog vijeća katoličkih škola za Europu čiji će petogodišnji mandat započeti u rujnu 2021. godine. Također su dali potrebne smjernice za usklađivanje pojedinih akata koji reguliraju rad katoličkog školstva u BiH.

Biskupi su prihvatili Izvješće Nadzornog vijeća Caritasa Bosne i Hercegovine o djelovanju Caritasa BiH u 2020. godini.

Također su upoznati s aktivnostima Caritasa BiH tijekom prošle 2020. godine kao i s činjenicom da je sve manje zanimanje inozemnih partnera i donatora za financiranje aktivnosti karitativnog djelovanja u BiH. Tijekom plodne diskusije bilo je riječi o konkretnim poteškoćama s kojima se u svom radu susreću dijecezanski Caritasi i Caritas BiH čije djelovanje na socijalnom planu često nije dovoljno vrjednovano niti dana potrebna potpora sa strane brojnih institucija vlasti. Članovi Biskupske konferencije BiH dali su i potrebne smjernice za što bolju koordinaciju djelovanja spomenutih Caritasa kao i za čuvanje dostojanstva ovih institucija koje imaju posebnu važnost za biskupijske zajednice i društvo uopće u Bosni i Hercegovini. I ovom prigodom su zahvalili svim karitativnim djelatnicima koji savjesno obavljaju povjerenu im zadaću, a posebno volonterima i svima koji daju potporu karitativnom djelovanju u ovoj zemlji u kojoj mnogi još uvijek trpe posljedice nedavnoga rata i brojnih nepravdi.

Pošto su saslušali izlaganje na temu apostolata duhovnih zvanja, sudionici zasjedanja su se najprije osvrnuli na rad biskupijskih djelâ za zvanja. Zahvalili su svima koji promiču ili se aktivno uključuju u ovaj blagoslovljeni način zauzimanja za buđenje duhovnih zvanja kod mladih da se odvaže slijediti Krista u svećeništvu ili redovništvu. Biskupi potiču sve obiteljske, župne, redovničke i sve druge zajednice da, uz brojne sadašnje molitvene inicijative na tom planu, još žarče i osobno i kao zajednica mole Gospodara žetve da pošalje radnika u žetvu svoju. Posebno potiču mlade obitelji da se ne boje otvoriti životu rađanjem djece koja su najveći blagoslov i Crkvi i narodu. Potiču sve da tim obiteljima budu istinska potpora. Suglasni su da su za pastoral zvanja nužni: temeljita molitva, pastoral obitelji i radosno svjedočenja Evanđelja. Potiču sve koji rade na buđenju i praćenju duhovnih zvanja na još bolju suradnju između obitelji, župa i odgojnih crkvenih institucija. Pozivaju sve one, koji su se odazvali Kristovu pozivu, da sveto i radosno žive svoje svećeništvo i redovništvo te svojim životom budu radosni navjestitelji Evanđelja i svjedoci Krista koji je Put, Istina i Život.Nakon što su upoznati s tijekom priprave i održavanja Prve Sinode Vrhbosanske nadbiskupije pod geslom: Sve obnoviti u Kristu (usp. Ef 1,10), biskupi su razmotrili smjernice Tajništva Sinode iz Rima kojima se želi ostvariti otvorena i iskrena razmjena između toga središnjeg tijela i partikularnih Crkava širom svijeta u sinodskom hodu. U skladu s tim smjernicama, u nedjelju, 17. listopada 2021. uključit će se i sve biskupijske zajednice u Bosni i Hercegovini u molitvenu pripravu za sljedeću Biskupsku sinodu koja će se održati u listopadu 2023. godine na temu: „Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje“.

Biskupi pozivaju sve članove svojih biskupijskih zajednica kojima je to moguće, a posebno one koji obilježavaju 25., 50. ili 60. obljetnicu braka da u nedjelju 25. srpnja 2021. dođu u crkvu Svete Obitelji na Kupresu te sudjeluju na proslavi 4. Obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Također pozivaju sve župne i druge crkvene zajednice da te nedjelje obilježe 1. Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba koristeći materijale Dikasterija za laike, obitelj i život objavljene na mrežnoj stranici Katoličke tiskovne agencije BK BiH i na biskupijskim i drugim crkvenim mrežnim stranicama s ciljem uključivanja djedova, baka i starijih osoba u obiteljsko okruženje.

Biskupi zahvaljuju svima koji aktivno u dušobrižništvu sudjeluju u obilježavanju Godine sv. Josipa i Godine Božje Riječi te potiču i sve ostale da to učine u skladu s pastoralnim smjernicama i svojim mogućnostima.

Prihvaćen je prijedlog Caritasa da Biskupska konferencija BiH bude pokrovitelj jednodnevnog susreta predstavnika crkvenih ustanova iz BiH, koje rade s djecom, mladima i ranjivim skupinama.

Nakon što su upoznati sa započetim projektom Europskog centra Banjolučke biskupije u bivšem trapističkom samostanu Marija Zvijezda, biskupi i ovom prigodom pozivaju mjerodavne vlasti na povrat imovine svima kojima je ona oduzeta u vremenu nakon Drugog svjetskog rata, a posebno one imovine koja je bespravno otuđena mnogima u ovoj zemlji. Također pozivaju predstavnike vlasti na donošenje zakona kojima će se ispravljati brojne nepravde i neće se stvarati nove koje bi mogle biti uzrok budućih nesporazuma i mogućih sukoba imajući na umu da je samo mir utemeljen na pravdi dugotrajan i na dobro svih građana ove zemlje.

Na blagdan sv. Bonaventure, nebeskog zaštitnika Banjolučke biskupije i naslovnika katedrale, 15. srpnja bit će Euharistijsko slavlje u katedrali u 10 sati. Predsjedat će kardinal Puljić, a prigodnu propovijed uputit će biskup Komarica.

Biskupi su, 13. srpnja 2021. u dvorani Biskupskog ordinarijata nazočili premijernom prikazivanju dokumentarnog filma Udruge Nazaret pod naslovom: „Stradanje župe Barlovci u vremenu od 1992. do 1995. godine“.

Također će, 14. srpnja 2021. u katedrali sv. Bonaventure u Banjoj Luci poslušati koncert na orguljama u izvedbi orguljaša zagrebačke katedrale Nevena Kraljića.

Banja Luka, 14. srpnja 2021.

Tajništvo BK BiH

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.ktabkbih.net/