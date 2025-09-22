Proglašeno Biskupijsko marijansko svetište u Trapistima

BANJA LUKA – Svečanim misnim slavljem koje je u nedjelju 21. rujna 2025. predvodio umirovljeni vrhbosanski nadbiskup Vinko kardinal Puljić uz suslavlje nadbiskupa i metropolita vrhbosanskog mons. Tome Vukšića, domaćeg biskupa mons. Željka Majića, banjolučkog biskupa u miru mons. Franje Komarice i 15-ak svećenika, dijecezanskih i redovničkih, obilježena su dva velika jubileja nekadašnje slavne opatije „Marija Zvijezda“ u Trapistima – 200 godina od rođenja sluge Božjega o. Franza Pfannera, utemeljitelja samostana i 100 godina od izgradnje crkve te je ova crkva proglašena Biskupijskim marijanskim svetištem. Na svetoj Misi, osim domaćih župljana i vjernika iz okolnih župa te raseljenih vjernika banjolučkog kraja koji su došli iz susjednih europskih zemalja, sudjelovale su i sestre Klanjateljice Krvi Kristove, sestre Milosrdnice te sestre Misionarke Ljubavi.

Na početku misnog slavlja sve nazočne pozdravio je banjolučki biskup mons. Željko Majić izražavajući zahvalnost Bogu na svim milostima kojima nas obasiplje. „Želimo ovom svečanom Euharistijom, kada obilježavamo 200. obljetnicu rođenja utemeljitelja ove slavne opatije ‘Marija Zvijezda’ sluge Božjega o. Franza Pfannera, i 100. obljetnicu gradnje i posvete crkve te 80 godina rođenja i 55. obljetnicu svećeništva dičnoga sina ove župe i naše biskupije uzoritog kardinala Vinka Puljića, ovu posebnu crkvu uzdići na čast Biskupijskog marijanskog svetišta. Želimo utkati i zahvalnost, svim ocima trapistima od utemeljitelja o. Franza Pfannera do naših čuvara trapističkog duha, rođenoj braći, ocima Zvonku i Tomislavu Topiću, svim svećenicima, braći franjevcima i svim pobožnim dušama koje su se u ovoj crkvi, uz trapističku zajednicu, duhovno izgrađivali. Izražavam zahvalnost i svima koji su doprinijeli da ova opatija zasja novim sjajem kao duhovno i kulturno središte grada i biskupije, od pomoćnih radnika, majstora, do nositelja cjelokupnog projekta, mladih arhitekata Ivane i Darija, na čelu s ekonomom biskupije, mons. Ivicom Božinovićem. Želim izreći zahvalnost i našem dragom biskupu Franji za neumorni rad, molitve i žrtve“, kazao je biskup Željko.

Uvodeći u misno slavlje kardinal je istaknuo da ovu crkvu nosi u srcu, jer je „u njoj stasao kao dijete, a također i kao svećenik“. Izražavajući radost svime što je pripravljeno za proslavu ovih jubileja pozvao je sve nazočne na istinsku zahvalnost Bogu za „vrijedne, dobre i drage ljude u našoj prošlosti, koji su nam ostavili divno bogatstvo duha u ostavštinu“.

U svojoj propovijedi kardinal je unio i svoju osobnost, prisjećajući se djetinjstva i kontakta s ocima trapistima. Ističući da je dolazak trapista i o. Franza Pfannera u Banju Luku te osnivanje samostana „Marija Zvijezda“ Božji dar naglasio je: „Oci trapisti ostavili su neizbrisivi trag ne samo za Europu, ne samo za BiH, nego za cijelu regiju. Dolaze osnovati samostan, učili su ljude raditi, odgajali ih da žive od rada, a i njihovo geslo je bilo: ‘moli i radi’“.

Prisjećajući se crkve, u kojoj je kao dječak rastao, istaknuo je da nismo svjesni koliko je molitve utkano u ovoj crkvi. „Ovi su zidovi oprani molitvom. I zato, kad ulazimo u tu crkvu, treba u nama rasti ponos i poštovanje, ovdje se treba posvetiti, u vjeri rasti, u ustrajnosti svoju vjeru, unatoč svim krizama, svjedočiti“, kazao je kardinal.

Nabrajajući što su sve oci trapisti učinili za ovaj kraj i na obrazovnom i na gospodarskom polju naglasio je da nam to treba biti „poticaj da znamo svoje voljeti, upoznati i prenijeti budućim pokoljenjima“.

Na kraju je izrazio radost što će Gospa u svojoj crkvi biti čašćena i voljena te istaknuo „želim vas ohrabriti da uz zagovor Majke Božje istinski rastete u vjeri. Ma gdje otišli, ne zaboravite gdje ste rasli, ne zaboravite svoje gnijezdo, zapamtite gdje je vaša Majka“, zaključio je kardinal svoju propovijed.

Nakon popričesne molitve vlč. Pero Ivan Grgić, kancelar, pročitao je dekret biskupa Željka o uzdizanju ove crkve u Biskupijsko marijansko svetište.

Na kraju misnog slavlja mons. Božinović kratko je upoznao nazočne s bogatom poviješću trapističke opatije „Marija Zvijezda“, koja je utemeljena prije 156 godina, kao i s likom i djelom njezina utemeljitelja o. Franza Pfannera.

Prije svečanog Te Deum-a biskup Željko je uručio prigodni dar kardinalu Puljiću za njegove jubileje, 80 godina života i 55 godina svećeništva.

Liturgijsko pjevanje animirao je združeni zbor iz banjolučkih župa uz glazbenu pratnju Dorotee Bekić i Renate Boras.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA