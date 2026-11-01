BiH

Projekcija likova hrvatskih svetaca, blaženika i ostalih Božjih ugodnika iz hrvatskoga naroda

1. studenoga 2026.

Foto: Hrvatski Dom herceg Stjepan Kosača

MOSTAR – I ove godine, uoči svetkovine Svih Svetih, u organizaciji Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače, uz suradnju s udrugama “Kristov stol” iz Zagreba i “Ono malo više” iz Višića, na fontani-spomeniku hrvatskim braniteljima na mostarskom Rondou, projicirani su likovi hrvatskih svetaca, blaženika i ostalih Božjih ugodnika iz našeg naroda za koje je pokrenuta kauza za kanonizaciju. Uz hrvatske svetce i blaženike prikazani su i likovi svetih koji su imali posebnu vezu s našim narodom, poput sv. Ivana Pavla II., sv. Majke Tereze ili bl. Karla Austrijskog. Vizuale je dizajnirao Petar Krešimir Ćavar iz Zagreba, a za tehničku izvedbu zadužen je Darko Mabić. *Omnes sancti et sanctae gentis Croaticae, orate pro nobis! (Svi svetci i svetice hrvatskoga naroda, molite za nas!)*

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Izvor: Crkva na kamenu/Hrvatski Dom herceg Stjepan Kosača

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