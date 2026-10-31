Mons. Francesco Cavina imenovan novim apostolskim vizitatorom za župu Međugorje

Vatikan, 31. listopada 2026. – Sveti Otac Lav XIV. prihvatio je odreknuće nadbiskupa mons. Alda Cavallija od službe apostolskoga vizitatora s posebnom ulogom za župu Međugorje te je na tu službu imenovao mons. Francesca Cavinu, umirovljenoga biskupa biskupije Carpi u Italiji.

O ovoj odluci Svete Stolice mostarsko-duvanjskoga biskupa i apostolskoga upravitelja trebinjsko-mrkanskoga mons. Petra Palića izvijestio je državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin pismom od 29. listopada 2026. godine.

U svojem pismu kardinal Parolin ističe kako Sveti Otac Lav XIV. smatra prikladnim da Sveta Stolica i dalje nastavi posvećivati posebnu pastoralnu pozornost župi Međugorje te je u tu svrhu imenovao novoga apostolskog vizitatora s posebnom ulogom. Kardinal je ujedno zahvalio biskupu Paliću na dosadašnjoj suradnji s mons. Cavallijem, izražavajući uvjerenje da će se ta suradnja nastaviti i s njegovim nasljednikom.

Mons. Francesco Cavina rođen je 17. veljače 1955. u Faenzi, u talijanskoj pokrajini Ravenni. Za svećenika biskupije Imola zaređen je 15. svibnja 1980. godine. Stekao je licencijat iz dogmatske teologije i doktorat iz kanonskoga prava, a tijekom svećeničke službe obnašao je različite pastoralne, odgojne, upravne i sudske dužnosti.

Od 1996. do 2011. godine djelovao je u Državnom tajništvu Svete Stolice, u Odsjeku za odnose s državama. Papa Benedikt XVI. imenovao ga je 14. studenoga 2011. biskupom biskupije Carpi, a biskupsko ređenje primio je 22. siječnja 2012. godine. Papa Franjo prihvatio je 26. lipnja 2019. njegovo odreknuće od pastoralnoga upravljanja biskupijom Carpi.

Mostarsko-duvanjska i Trebinjsko-mrkanska biskupija izražavaju iskrenu zahvalnost mons. Aldu Cavalliju za njegovo dosadašnje pastoralno služenje u Međugorju i dobru suradnju s mjesnom Crkvom, a novomu apostolskom vizitatoru mons. Francescu Cavini žele srdačnu dobrodošlicu i obilje Božjega blagoslova u povjerenoj mu službi.

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/