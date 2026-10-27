U ozračju duboke zahvalnosti Bogu i obiteljske radosti, u nedjelju, 25. listopada, u župi Gorica-Struge proslavljen je dijamantni pir Ive i Tomislava Kozine, koji su obilježili 60 godina svoga kršćanskog braka.

Ovaj vrijedan jubilej svjedoči o šest desetljeća zajedničkoga života, ispunjenoga ljubavlju, vjernošću, međusobnim poštovanjem i zajedništvom. Šezdeset godina bračne vjernosti velik je dar i svjedočanstvo ljubavi koja se kroz godine učvršćivala, rasla i donosila plodove. Za sve proživljene godine, primljene milosti i zajednički prijeđeni životni put, Iva i Tomislav s ponosom i zahvalnošću uzdižu svoje molitve dragome Bogu.

Svoju su ljubav okrunili velikom obitelji koju čine troje djece, devetero unučadi i troje praunučadi. Upravo su oni najveće bogatstvo njihova zajedničkog života i najljepši plod njihove ljubavi. U nedjeljnom ozračju radosti i obiteljskoga zajedništva, njihovi najmiliji okupili su se uz svoje roditelje, baku i djeda kako bi s njima podijelili radost ovoga posebnog jubileja i zahvalili Bogu za dar obitelji koja se kroz desetljeća izgrađivala na ljubavi, vjeri i međusobnoj povezanosti.

Šezdeset godina braka nije samo spomen na dan vjenčanja nego i svjedočanstvo ustrajnosti, strpljivosti i vjernosti obećanju izrečenom pred Bogom. Iva i Tomislav svojim su zajedničkim životom pokazali vrijednost bračne ljubavi koja kroz sve životne radosti i kušnje ostaje čvrst oslonac supružnicima i temelj obiteljskoga zajedništva.

Ivi i Tomislavu od srca čestitamo dijamantni jubilej braka, uz želju da ih Božji blagoslov i dalje prati na njihovu životnom putu te da još dugo uživaju u ljubavi i radosti svoje obitelji!

Izvor: Crkva na kamenu