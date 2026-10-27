Molitveni pohod na kraljevski grad Bobovac

U organizaciji HKZ Troplet a u okviru Tropletovih dana kulture 2026, skupina od dvadesetak krizmanika iz mostarskih župa, od kojih je polovica bila iz župe Presvetog Srca Isusova, Potoci – Bijelo Polje, u subotu, 24. listopada, sudjelovala je u Molitvenom pohodu za Domovinu na kraljevski grad Bobovac, nadomak Kraljeve Sutjeske.

Mladi hodočasnici su krenuli iz Mostara za mraka, u 5.30, pa su prvo svratili u Vareš i posjetili staru crkvu sv. Mihovila, najstariju sačuvanu katoličku crkvu u Bosni i Hercegovini i pripadajuću novu crkvu sv. Mihovila Arkanđela. Cijeli kompleks, zajedno s bogatim pokretnim inventarom, proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Fra Tomislav Brković je održao zanimljivo izlaganje povijesti obje crkve kao i o vareškoj župi.

Nakon toga, hodočasnici su kroz prelijepe bosanske planine urešene jesenjim bojama došli do rijeke Bukovice i priključili se procesiji u kojoj je sudjelovao velik broj vjernika koji su u moleći krunicu ispunili ispunili plato Bobovca. Misno slavlje na Bobovcu predvodio je vojni ordinarij u BiH mons. Miro Relota uz koncelebraciju 20-ak svećenika. Ovogodišnja proslava okupila velik broj pripadnika Oružanih snaga BiH, raznih policijskih struktura i službi, političke predstavnike hrvatskoga naroda na svim razinama vlasti, hodočasnike župa i udruga iz Vrhbosanske nadbiskupije i ostalih krajeva naše domovine te goste iz susjednih zemalja.

Nakon misnog slavlja mladi hodočasnici su se vratili na izletište Luke pored rijeke Bukovice, odakle je procesija krenula. Tu su se svi hodočasnici nakon molivenog susreta zadržali u prijateljskom druženju i počastili vojničkim grahom i osvježenjem koje su priredili pripadnici OS BiH.

Potom su hodočasnici krenuli prema Kraljevoj Sutjesci gdje su posjetili franjevački samostan i crkvu sv. Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci, koji predstavlja jedan od najvažnijih duhovnih, kulturnih i povijesnih čuvara bosanskohercegovačke baštine. Tu su uz stručno vodstvo pored crkve razgledali muzej i knjižnicu gdje se čuva neprocjenjivo kulturno blago. Samostanski krug čuva nevjerojatan fundus pokretne imovine koji je proglašen nacionalnim spomenikom BiH. Kraljeva Sutjeska je uz obližnju tvrđavu Bobovac bila važno sjedište bosanskih kraljeva i banova iz dinastije Kotromanića.

Mjesto je duboko povezano s uspomenom na kraljicu Katarinu, koja je u narodu ostala iznimno štovana. Tradicionalno, žene ovog kraja i danas u znak žalosti za njom nose crne marame, a svake se godine krajem listopada u samostanu svečano obilježavaju Dani kraljice Katarine.

Nakon toga slijedio je povratak u Mostar a mladi su molitvom radosno prikazali Bogu ovo svoje hodočašće za svoje obitelji, za naš narod i sve one koji su u potrebi.

Ovim pohodom, uz spomendan kraljice Katarine, započeli su ovogodišnji Tropletovi dani kulture 2026 koji se nizom događaja nastavljaju narednih dana.

Izvor: Crkva na kamenu/https://troplet.ba/