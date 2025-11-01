BiH

Projekcija likova svetaca, blaženika i slugu Božjih povodom Svih svetih

1. studenoga 2025.

Foto: Ivan Kelava

MOSTAR – U povodu blagdana Svih svetih i Dušnoga dana – spomena svih vjernih mrtvih, na inicijativu udruge „Kristov stol” iz Zagreba i „Ono nešto više” iz Čapljine, a uz potporu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HR H-B Mostar te tehničku pomoć Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače na fontani-spomeniku braniteljima na Trgu hrvatskih velikana u Mostaru održana je projekcija likova svetaca, blaženika i slugu Božjih koji pripadaju hrvatskom narodu ili su s Hrvatima posebno povezani.
„Vjerujemo da će ova projekcija, nažalost zabranjena u Zagrebu, u Mostaru ipak prerasti u tradiciju. Gledajući u likove Božjih ugodnika iz našega naroda, sjetimo se svih naših palih branitelja i pokojnih predaka kojima zahvaljujemo na daru života u slobodi“, poručili su organizatori projekcije.

