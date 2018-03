Projekt izgradnje Župnoga pastoralnog centra

Poštovani! Ovim kratkim dopisom želim Vam pojasniti potrebu izgradnje Župnoga pastoralnog centra u Cimu – Ilićima, uza župnu crkvu Krista Dobrog Pastira. Naime, crkva Krista Dobrog Pastira župna je crkva za dvije župe: Cim (posvećen sv. Marku) i Ilići (posvećeni sv. Luki). Obje župe zajedno imaju oko pet i pol tisuća vjernika (Cim oko tri tisuće i Ilići oko dvije i pol). Na župni vjeronauk dolazi oko 350 djece osnovne škole. Sav pastoralni rad (uza svete sakramente u crkvi) odvija se također u župnoj crkvi. Župna kuća s kapelicom na Barakovcu, gdje je prije stanovao župnik, nakon izgradnje crkve, prodana je, kako bi se podmirili dugovi izgradnje crkve. Župnik (don Ivan) stanuje kao podstanar u gradu. U crkvi se, kako rekoh, osim vjeronauka, odvija i sav drugi pastoralni rad i život: župni ured je u sakristiji crkve, probe zborova (4 zbora), liturgijski sastanci ministranata, čitača, karitativnih sekcija i drugih liturgijskih skupina…, sve je u crkvi. I to je tako već pune tri godine. U zimskim mjesecima (od studenog do ožujka), to je poprilično nezgodno…

Zbog svega rečenog, (i mnogo ne rečenog…) izgradnja Župnoga pastoralnog centra žurna je potreba. Do sada su nam u izgradnji crkve (kako one na Rudniku, tako i ove u Cimu – Ilićima) pomagali (i bili glavni financijeri) prijatelji iz inozemstva. Nažalost, i tomu je došao kraj, jer BiH u njihovim očima nije više prioritet. Osobito nakon snažnog vala izbjeglica s Istoka…

U nadi i vjeri da će uskoro započeti radovi na izgradnji Župnoga pastoralnog centra, u kojem će se mladi i djeca našega naroda učiti kršćanskim i nacionalnim vrednotama, pozivam vas da pomognete u ostvarenju naznačenog projekta.

Uplate donacije možete izvršiti bankovno na:

Župa sv. Luke evanđelista Mostar

Raiffeisen Bank d.d. (Bosna i Hercegovina)

IBANCODE BA 391610200062530081 (devizni račun)

(u KM – 1610200062530081)

SWIFT CODE RZ BA BA 2S

Srdačno Vas pozdravljam

Don Ivan Perić, župnik

Izvor: Crkva na kamenu/kristadobrogpastira.com