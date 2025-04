Promocija duhovnih zvanja u župi Gospe od Zdravlja – Neum

NEUM – Vrhbosansko bogoslovno sjemenište je kroz protekli vikend, 5. i 6. travnja 2025., nastavilo s programom promocije duhovnih zvanja pod nazivom „Dođite i vidjet ćete“ (usp. Iv 1,38), izvijestili su iz VBS-a na svojoj mrežnoj stranici.

Domaćin dvodnevnog susreta za Hercegovačke biskupije bila je jedna od petnaest župa Trebinjsko-mrkanske biskupije, župa Gospe od Zdravlja – Neum. Bogoslovna zajednica je zajedno sa župnikom don Mladenom Šutalom i don Matom Galićem, đakonom, predstavila osnovne značajke i izazove nasljedovanja Krista kroz svećeničku službu i formaciju.

Po dolasku u Hercegovinu, najprije su u subotu 5. travnja posjetili župu Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije – Hrasno u kojoj se nalazi i svetište Kraljice mira. Prilike i pastoralne izazove predstavio je župnik don Vinko Raguž koji je osobito naglasio važnost pokorničkih pobožnosti koje u svetište svake korizmene nedjelje dovode veći broj vjernika. A govor o znatno manjem broju vjernika te pastoralnoj praksi u takvim okolnostima održao je don Ante Luburić, župnik katedralne župe Rođenja Blažene Djevice Marije – Trebinje i biskupijski vikar za Trebinjsko–mrkansku biskupiju. Nakon kraćeg razgledavanja katedrale, te ovog lijepog grada u Istočnoj Hercegovini, sljedeći posjet bio je župi Rođenja Blažene Djevice Marije – Ravno, gdje ih je dočekao župnik don Antonio Krešić. Nakon posjeta župama, vlč. Marko Hrskanović, duhovnik u VBS-u, predslavio je svetu misu u župi Neum u večernjim satima. Nakon mise je uslijedio susret u kojem su prisutni pogledali videozapis o Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu, a bogoslovi Stipe Gabrić i Kristijan Jurešić izrekli su osobne i duhovne impulse o načinu i svrsi svećeničke formacije. Uz moderaciju župnika don Mladena i odgojitelja VBS-a uslijedio je razgovor s prisutnima kojima je na kraju predstavljen i poziv na „Dane otvorenih vrata“ VBS-a koji će se održati pred Nedjelju Dobroga pastira.

U nedjelju 6. travnja, pod župnim prijepodnevnim misama koje su predslavili odgojitelji vlč. Ljubo Zadrić, vicerektor i preč. Ivan Rako, rektor, bogoslovi su animirali liturgiju pjevanjem, služenjem kod oltara, te svjedočanstvima o pozivu koja su izrekli Mihael Drmać i Branko Lozančić. Na temelju liturgijskih čitanja Pete korizmene nedjelje (Iz 43,16-21; Ps 126,1-6; Fil 3,8-14; Iv 8,1-11), koja izriču istinu o čovjeku grešniku i potrebi obraćenja i novoga početka, preč. Rako je podsjetio kako „to nisu drevni tekstovi, nego aktualni znakovi Božje ljubavi i plana spasenja za svakoga od nas“. „‘Evo, činim nešto novo; već nastaje: zar ne opažate?‘ (usp. Iz 43,19), riječi su koje nam jasno poručuju kako Bog nije Bog prošlosti, On je Bog sadašnjosti i budućnosti. Bog koji aktivno radi u našim životima, otvarajući puteve gdje ih prije nije bilo […] Preobražavajuća snaga ovih riječi vodi nas izravno u današnje evanđelje u kojem čitamo kako se i od Isusa traži osuda žene zatečene u preljubu. No, umjesto toga, On nam otkriva drugačiju stvarnost Božjeg kraljevstva, namjesto osude, Isus nudi oprost i novi početak. ‘Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen‘ (usp. Iv 8,7) kaže Isus, pozivajući svakoga od nas na preispitivanje vlastitih sudova […] Dok razmišljamo o našem pozivu – bilo kao laici, svećenici, redovnici ili redovnice – zapitajmo se kako možemo biti znakovi Božjeg milosrđa u svijetu? Kako možemo biti rijeke u pustošima tužnih i usamljenih? Kako možemo otvarati puteve tamo gdje dominiraju zidovi podjela?“, potaknuo je rektor Rako.

Posljednja točka bio je ponovni posjet svetištu Kraljice mira – Hrasno kao i posjet župi Uznesenja Blažene Djevice Marije – Gradac. U samom svetištu gosti su sudjelovali na pobožnostima Križnog puta na otvorenom, te u sakramentu pokore.

„Pastoralno-putopisni susret kroz Trebinjski dekanat svjedočio nam je prilikama i izazovima života Crkve koja svoju vjeru i nadu polaže u lik Blažene Djevice Marije što nam zorno približavaju naslovnici župa koje smo posjetili. Zahvalni domaćinima na ponuđenom svjedočanstvu vjere, te svemu što je doprinijelo dobrom uspjehu susreta, očekujemo isto pri posjetu Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu prilikom ‘Dana otvorenih vrata’ od 9. – 11. svibnja 2025. o kojemu ćemo još dodatno pisati“, stoji na mrežnoj stranici VBS-a.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA