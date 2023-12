Proslava Bezgrješnoga začeća BDM u Hrasnu

HRASNO – Svetkovina Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije proslavljena je u župi Hrasno 8. prosinca svečanom svetom Misom u 11 sati. Ova je župa pod zaštitom Bezgrješnoga začeća BDM te iako je bio radni dan, okupio se lijep broj vjernika na svetoj Misi u župnoj crkvi. Svečanosti župne proslave pridonijeli su i studenti Teološko-katehetskog instituta iz Mostara zajedno s v.d. predstojnika don Markom Šutalom, upravom i profesorima Instituta koji su upravo na ovaj dan posjetili župu Hrasno. Stigli su u jutarnjim satima, boravili u crkvi i dvorištu, te se preko Gradine popeli do kipa Kraljice Mira odakle se pruža prekrasan pogled na ovo svetište. Imali su duhovni nagovor koji je za njih pripremio prof. don Dubravko Turalija te nakon toga mogućnost za ispovijed.

Svetu Misu predslavio je don Dubravko, u koncelebraciji bio je župnik don Vinko Raguž i sedam svećenika a posluživao je đakon Gabrijel Pavlović. Misno slavlje pratio je pjevanjem i sviranjem zbor studenata TKIM-a.

U propovjedi don Dubravko je posebno istaknuo ljudski grijeh i pravdanje koje započinje od Adama i Eve koji su se također pravdali Bogu nakon što ih je zmija zavela. Adam se pravda i prebacuje krivicu na Evu, a Eva se pravda i okrivljuje zmiju. Bog poznaje naše slabosti jer je on naš tvorac ali ne očekuje od nas da se pravdamo nego da priznamo naše grijehe i pokajemo se. Spoznati grijeh znači spoznati sebe. Pravdati se znači vidjeti nedostatke u drugome a ne u sebi. Cijela ljudska povijest vijuga od grijeha do grijeha a sve zbog istočnoga grijeha, zbog pravdanja. Pravdali su se sudci, pravdali su se kraljevi, proroci, pravdala se sirotinja, pravdali se čak i razbojnici. Svugdje grijeh i pravdanje, nigdje pokajanja i promjene.

Danas slavimo Isusovu majku, ona je oslobođena istočnoga pravdanja. Njezin životni put nije bio posut ružama nego trnjem a ipak ni u jednom životnom trenutku nije očajavala niti se pravdala. Nije se pravdala iako se o njoj svašta pričalo, pa i sam Josip je posumnjao, kazao je don Dubravko.

Zmija nije zavela samo Adama i Evu da kušaju plodove s božanskoga stabla nego ih je također zavela da se pred svojim Stvoriteljem neprestano pravdaju. Zato je i trebalo da se od ljudskoga roda pojavi prvo nova Eva koja će govoriti: Neka bude kako ti kažeš. Zato je trebalo da se od ljudskoga roda pojavi novi Adam koji ne će slijediti svoju zavedenu volju prvoga Adama nego poštivati volju Oca svojega na nebesima. Zato i slavimo Bezgrješno začeće prije Božića jer žena koja je davno bila zavedena sada je rodila Djevicu koja se više ne da zavesti.

Na kraju misnoga slavlja sve okupljene pozdravio je župnik don Vinko. Zahvalio je predslavitelju misnoga slavlja, svim svećenicima te studentima i profesorima TKIM-a. Druženje je nastavljeno u župnoj dvorani gdje je sve okupljene ugostio i okrijepio župnik don Vinko.

