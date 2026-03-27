Proslava patrona Radio Marije uz posjet biskupa Petra Palića mostarskom studiju

MOSTAR – Na svetkovinu Blagovijesti 25. ožujka 2026., koju sve Radio Marije diljem svijeta slave kao svoj patron, mostarski studio obilježio je ovaj dan u posebnom ozračju, uz posjet mons. Petra Palića.

Mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski trajni apostolski upravitelj, u jutarnjim je satima pohodio mostarski studio, gdje se susreo s djelatnicima Radio Marije pristiglima iz različitih krajeva BiH. Susret je protekao u srdačnom ozračju. Pater Mato upoznao je biskupa s poviješću i poslanjem Radio Marije, a djelatnici su s oduševljenjem slušali brojne zanimljive detalje koje je biskup Petar podijelio iz svoje biskupske službe.

U nastavku posjeta, biskup Palić gostovao je u radijskom programu s ravnateljem i glavnim urednikom, p. Matom Anićem.U emisiji se razgovaralo o aktualnim temama iz života Crkve i društva, s posebnim naglaskom na ulogu medija u evangelizaciji i svjedočenju vjere u suvremenom svijetu. Biskup je između ostalog odgovarao na pitanja o crkvi Kristova Uskrsnuća u Mostaru, zvanjima, stanju u društvu i brojnim drugim aktualnim pitanjima.

Emisiju možete poslušati u nastavku:

Na završetku susreta, p. Mato Anić uručio je biskupu prigodan dar kao znak zahvalnosti za njegov dolazak i podršku, istaknuvši važnost njegove prisutnosti u proslavi patrona Radio Marije.

Program obilježavanja nastavljen je u međugorskom studiju, gdje su djelatnici, nakon zajedničkog druženja, održali i radni sastanak. Dan je zaključen euharistijskim slavljem u crkvi sv. Jakova.

Zahvalni dragom Bogu na daru Radio Marije za cijeli svijet, nastavljamo dalje putem njezina radija naviještati Radosnu vijest svim ljudima dobre volje i kršćanskom puku Bosne i Hercegovine i cijeloga svijeta.

Molitva posvete Radio Marije Djevici Navještenja

Raduj se, o Djevice Marijo, jer navještaj Riječi

radosno se širi eterskim valovima

sve do krajnjih granica žedne zemlje.

Riječ Božja, koja je u tvojem djevičanskom krilu

postala tijelom, na krilima vjetra

sije u srcima radost i mir.

Iz tvoga majčinskog srca proklijao je za Crkvu

neizmjeran dar ljubavi.

To je Radio Marija, tvoja mala službenica

u vinogradu Gospodnjem.

Svjetska obitelj, koju si okupila

iz svakog naroda i nacije, tebi se posvećuje

i proglašava te Kraljicom svakoga svoga srca.

Vjera i ljubav, nada i mir

poruka su koju će tvoji mali sinovi,

ponizni i vjerni, nositi braći.

Raširi svoj plašt nad boli svijeta.

Siromašni i bolesni, ožalošćeni i osamljeni,

i svi koji lutaju tražeći svjetlo neka u njemu nađu utočište.

Ubrzaj vrijeme milosti konačnog trijumfa

Tvoga Bezgrješnog Srca.

Daj nam da ti služimo darom života kako bi uskoro na zemlji osvanula

blistava zora civilizacije ljubavi.

Kraljice Radio Marije,

moli za nas.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.radiomarija.ba/index.php