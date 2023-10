Proslava sv. Luke u Zagorju

ZAGORJE – Crkva 18. listopada liturgijski časti sv. Luku, jednoga od četvorice evanđelista. U Hercegovini je samo jedna župa pod zaštitom sv. Luke, ona u Ilićima u Mostaru, a Lukin dan (Lučindan) slavi se na nekim grobljima i u kapelicama. Kao supratron župe ovaj dan svečano se proslavlja u župi Zagorje u Posuškom dekanatu.

Iako radni dan, u župnoj crkvi i dvorištu u 11 sati okupio se velik broj vjernika. Među njima bili su djelatnici i učenici virske osnovne škole Franice Dall’era, te njihovi prijatelji iz Slavonije, djelatnici i učenici Osnovne škole Budrovci iz Đakova. Ovo prijateljstvo ostvarilo se kroz Program prekogranične suradnje Republike Hrvatske i BiH. Bilo je lijepo vidjeti mladost u narodnim nošnjama njihova kraja, i jednih i drugih, koja je donijela u ovo mjesto živost, radost, pjesmu i osmijeh. Ali najprije molitva i sveta Misa – za ovu župu, za Hercegovinu i Slavoniju koje su kroz povijest pa i danas dijelile sličnu ili gotovo istu sudbinu, sve mlade da poštuju tradiciju, čuvaju od zaborava baštinu svoga kraja i hrabro koračaju kroza život birajući onaj pravi put – Kristov put.

Župnik don Nedjeljko Krešić pozvao je virskoga župnika don Ivicu Borasa da predslavi ovo misno slavlje a u koncelebraciji bilo je još sedam svećenika. Djevojčice u narodnim nošnjama čitale su čitanja i molitvu vjernika a pjesmom liturgijsko slavlje pratili su župni pjevači.

Don Ivica je u homiliji govorio o sv. Luki kazavši da povijest pamti dvije vrste ljudi, one koji su učinili velika zla i one koji su učinili veličanstvena djela. Danas Crkva pred nas stavlja čovjeka koji je činio veličanstvena djela. Već 2000 godina o njemu se govori, njega se preporučuje kao uzora. Luka je bio izrazito pametan čovjek. Znao je što je dobro a što zlo. Bio je liječnik, uspješan čovjek, ali Bog je imao drugačiji plan. Isus ga je preko apostola pozvao da krene njegovim putem. Na tom putovanju, ali i onom misijskom, s njim je bio sv. Pavao. Kroz svoje pero odlučio je s drugima podijeliti milost koju je i sam dobio. Tako je nastalo Lukino Evanđelje. Svaki je svetac pred nama sjajna zvijezda da nas potiče da i mi u životu nastojimo tako činiti jer sveci su ljudi kao i mi. Neka nam ovaj dan i ovaj svetac budu prilika da i mi u svome životu donosimo prave odluke i činimo dobro. Bog nas je poslao i dao za ovaj svijet da budemo njegovi poslanici i njegovi glasnici. Bog te s razlogom poslao u Zagorje, Vir, Đakovo da budeš upravo tu njegov glasnik. Poslani smo od Boga sa zadatkom tamo gdje jesmo da kao sv. Luka ljudima pričamo o dobru, činimo dobra djela. Luka u Evanđelju više puta bilježi kako je Isus volio grješnike ali sa željom da se obrate, budu bolji ljudi, bez grijeha. Isus je bio milosrdan prema grješnicima. Nije pošteno da mi njega vrijeđamo a on nas ljubi. Stoga, nastojmo se klonuti grijeha, ljubimo bližnje svoje, tako se svetima postaje.

Župnik don Nedjeljko pozdravio je i zahvalio svima koji su sudjelovali u ovome slavlju i danu, na poseban način djelatnike i učenike ovih dviju škola, i njihove ravnatelje. Poseban pozdrav i čestitku uputio je časnoj sestri Mirandi Petric, milosrdnici, iz Provincije Navještenja Gospodinova u Splitu, rodom iz Zagorja, koja ove godine proslavlja 50. obljetnicu zavjeta te joj uručio Obiteljsku Bibliju, za njezinu obiteljsku sestarsku zajednicu, kao znak sjećanja na rodnu župu Zagorje.

Nakon svete Mise svima se obratila ravnateljica virske osnovne škole Dijana Galić pozdravivši domaćine i goste, sve svećenike i predstavnike vlasti. Predstavila je program projekta ove suradnje a zatim su svi pogledali prezentaciju „Naš vrt – izvor saznanja i razlog ostanka na ognjištu“. U crkvenom dvorištu nastavljeno je druženje i obilježena manifestacija „Dani kruha i zahvalnosti“. Okupljeni su imali priliku kušati domaće proizvode, pogledati stare predmete ali i poslušati i uživati u kulturnom programu dviju partnerskih škola Hercegovine i Slavonije.

Izvor: Crkva na kamenu