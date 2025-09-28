Proslava sv. Mihovila u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji

TREBINJE – U ozračju molitve, zajedništva i duboke zahvalnosti vjernici Trebinjsko-mrkanske biskupije okupili su se kako bi u nedjelju, 28. rujna 2025., u trebinjskoj katedrali Rođenja Blažene Djevice Marije svečano proslavili blagdan sv. Mihovila Arkanđela, zaštitnika biskupije. Ovogodišnje slavlje bilo je posebno jer se odvijalo u sklopu Jubilarne godine i Dana obitelji, što je dodatno naglasilo duhovnu dubinu i zajedničarsko značenje ove proslave.

Svetu Misu predvodio je mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj Trebinjsko-mrkanske biskupije, u koncelebraciji sa svećenicima koji pastoralno djeluju na području biskupije i drugima koji su se pridružili proslavi. Na slavlju su sudjelovale brojne župne zajednice, a među sudionicima bili su generalni vikar don Nikola Menalo te biskupski vikar za Trebinjsko-mrkansku biskupiju i trebinjski župnik don Ante Luburić.

“Borba još traje, ali ishod je poznat”

U homiliji biskup Palić je uronio u otajstvo svetopisamskih čitanja iz proroka Daniela i Knjige Otkrivenja, ističući da blagdan sv. Mihovila nije samo liturgijska svečanost, nego i prilika za duhovno ohrabrenje. “Borba između dobra i zla nije završena. I danas, kao i nekada, traje duhovni boj, ali ishod je poznat: Krist je pobijedio, a Mihovil je znak i jamstvo te pobjede”, poručio je biskup.

U tom duhu, vjernike je pozvao da u svakodnevnim životnim borbama ne traže oslonac u vlastitoj snazi, nego u Kristu, Jaganjcu čijom su “krvlju i riječju svjedočanstva” pobijeđene sile tame.

Mihovil – uzor i borac, ali ne protiv ljudi

Posebnu je pozornost biskup posvetio razumijevanju tko je sveti Mihovil: on nije ratnik u ljudskom smislu, nego zagovornik istine i branitelj Božjeg naroda. „Borba sv. Mihovila nije protiv ljudi, nego protiv zla. On nas uči razlikovati grijeh od grješnika, laž od istine, i poziva nas da budemo zaštitnici dostojanstva svakoga čovjeka“, rekao je biskup, pozivajući na hrabru ljubav koja ne osuđuje, nego ozdravlja.

U kontekstu Dana obitelji, biskup Palić istaknuo je sv. Mihovila kao uzor zaštitničke službe unutar obitelji i zajednice. „Kao što Mihovil čuva nebesku obitelj, tako su roditelji pozvani biti anđeli čuvari svojoj djeci, ne samo od fizičkih prijetnji, nego i od duhovnih zamki. Djeca pak, poput Natanaela, pozvana su tražiti Krista i prepoznati Njegov glas“, naglasio je.

Dodao je kako upravo u obitelji započinje duhovni život te da se borba protiv duhovne ravnodušnosti i raspadanja moralnih vrijednosti vodi najprije u domu, molitvom, dijalogom i ustrajnošću.

“I mi trebamo svoje smokve”

Nadahnut evanđeoskim odlomkom o susretu Isusa i Natanaela, biskup je istaknuo važnost “smokve” kao duhovnog prostora susreta s Bogom. „Crkveni oci smokvu tumače kao simbol molitve, tišine i razmatranja. I mi, poput Natanaela, trebamo vrijeme pod smokvom, trenutke u kojima nas Bog vidi, poznaje i poziva po imenu“, rekao je.

U svijetu buke i rastresenosti, biskup je pozvao vjernike da stvore prostore kontemplacije gdje će, poput svetog Mihovila, moći gledati Božju slavu i crpiti snagu za svakodnevne izazove.

Završavajući homiliju, biskup je podsjetio da je Crkva, i kada je brojčano mala, uvijek dio veće, nevidljive zajednice svetih i anđela. „U svakoj Euharistiji, u svakom činu ljubavi, otvara se nebo. Sveti Mihovil predvodi anđeoski zbor, a mi smo pozvani pridružiti se toj pjesmi vjere i slave“, rekao je.

Naglasio je kako Trebinjsko-mrkanska biskupija, premda malena i raštrkana, ima važnu ulogu u Božjem planu spasenja. „Naša postojanost nije u statistici, nego u vjernosti. Neka nas sveti Mihovil zagovara i vodi u toj vjernosti, kao zajednicu koja, u tišini, ali odlučno, svjedoči pobjedu dobra nad zlom.“

Na kraju misnoga slavlja biskupski vikar za Trebinjsko-mrkansku biskupiju i trebinjski župnik don Ante zahvalio je biskupu i svećenicima na nazočnosti, podsjetivši na neke važnije datume iz prošlosti Trebinjsko-mrkanske biskupije.

Pjevanjem je liturgijsko slavlje obogatio župni zbor sv. Cecilije iz Stoca a misna čitanja pročitali su mladi iz stolačke župe.

Nakon misnog slavlja druženje se nastavilo u ozračju zajedništva među vjernicima, svećenicima i obiteljima. Proslava sv. Mihovila još jednom je potvrdila živu vjeru ove povijesne, ali duhovno snažne biskupije koja, pod zaštitom Arkanđela, nastavlja svoje poslanje, nenametljivo, postojano i s nadom.

Izvor: Crkva na kamenu