Proslava župne svetkovine Male Gospe u Ravnom

11. rujna 2025.

RAVNO – Župljani Ravnog s velikom su radošću i duhovnom pripremom proslavili svetkovinu Male Gospe – Rođenja Blažene Djevice Marije, zaštitnice svoje župe. Priprema za blagdan organizirana je kroz trodnevnicu. Svake večeri molila se krunica prije svete Mise.
Prve večeri trodnevnicu je predvodio župnik don Antonio. Druge večeri održana je sveta ispovijed i molitva krunice na groblju sv. Josipa, nakon čega su vjernici u procesiji krenuli prema župnoj crkvi, gdje je svetu Misu predslavio don Zvonimir Rezo. Treće večeri misno slavlje predvodio je i propovijedao don Gabrijel Pavlović.
Na sam dan Male Gospe župljani i hodočasnici okupili su se na molitvi krunice, a zatim je uslijedila svečana sveta Misa koju je predslavio i propovijedao don Ivan Turudić, župnik sv. Ivana Apostola i Evanđelista iz Mostara. U nadahnutoj propovijedi govorio je o vjeri i pouzdanju Blažene Djevice Marije, koja je u svom srcu prihvatila Božju volju i postala Majkom Sina Božjega. Crkva i plato ispred nje bili su ispunjeni do posljednjeg mjesta. U koncelebraciji su bili: don Ante Luburić, župnik katedralne župe u Trebinju i biskupski vikar za Trebinjsko-mrkansku biskupiju, don Antun Pavlović, župnik iz Grača i upravitelj župe Hutovo, don Ivan Bijakšić, župnik iz Prenja, te domaći župnik don Antonio.
Na kraju svete Mise župnik je zahvalio svim župljanima i dobročiniteljima koji su pomogli u pripremi slavlja, svećenicima u koncelebraciji te posebno predvoditelju misnoga slavlja don Ivanu Turudiću. Nakon svete Mise uslijedilo je zajedničko slavlje i pjesma u dvorištu župne crkve.

Izvor: Crkva na kamenu

BiH

