Proslavljen Dan TKI-a u Mostaru

MOSTAR – Misnim slavljem u katedrali Marije Majke Crkve te svečanom akademijom u Biskupijskom centru, u petak 14. studenoga 2025., obilježen je Dan Teološko-katehetskog instituta u Mostaru i blagdan njegova zaštitnika sv. Alberta Velikog. Posebno svečan ton proslavi dao je čin promocije sedam novih prvostupnika i dvoje magistara religijske pedagogije i katehetike za akademsku 2024./2025. godinu.

Svečana misa i propovijed biskupa Palića

Svečano euharistijsko slavlje predvodio je mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i upravitelj trebinjsko-mrkanski. U koncelebraciji su bili dekan Teološkoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu vlč. Mario Bernardić, predstojnik Teološko-katehetskog instituta u Mostaru fra Ivan Ivanda, pročelnik Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru vlč. Zdenko Dundović, profesori na Institutu don Mile Vidić i don Marko Šutalo te kancelar hercegovačkih biskupija don Antonio Zirdum. Liturgijsko pjevanje animirali su studenti Instituta.

U propovijedi biskup Petar osvrnuo se na sv. Nikolu Tavelića, pozvavši diplomande da njegovom hrabrošću i predanošću Evanđelju nadahnu svoj budući rad:

“Slavimo ne samo vaša akademska postignuća, nego i vaše oblikovanje kao svjedoka vjere… Što ćete učiniti sa znanjem koje ste stekli?”

Biskup je istaknuo da je njihova formacija “poziv, a ne samo zanimanje”, te ih podsjetio na primjer sv. Alberta Velikog, zaštitnika Instituta, koji je “ujedinio vjeru i razum” i pokazao da je svaka autentična istina u službi Boga. Upozorio je i na evanđeoski poziv na budnost, naglasivši da promocija nije završetak, nego početak novog poslanja: “Pozvani ste biti kvasac u tijestu, svjetlo u tami i sol svijeta.” Na kraju je diplomandima poručio da hrabro svjedoče vjeru u društvu koje se sve više udaljava od duhovnih vrijednosti.

Svečana akademija

Akademski program započeo je uvodnim pozdravom don Marka Šutala, zamjenika predstojnika Instituta i voditelja ove svečanosti, uz izvedbu akademske himne Gaudeamus u izvođenju baritona Tomislava i Danijela Perića te glasovirsku pratnju Josipe Bošnjak. Među uzvanicima su bili: mons. Tomo Vukšić, vrhbosanski nadbiskup i veliki kancelar, mons. Petar Palić, biskup i moderator Instituta, izv. prof. dr. Mario Bernadić, dekan KBF-a u Sarajevu, predstavnici Sveučilišta u Mostaru: prof. dr. Josip Šunjić (u ime rektora), dr. sc. Zlatko Brkić, prof. dr. Vajdana Tomić, doc. dr. sc. Nenad Palac, izv. prof. dr. sc. Zdenko Dundović, pročelnik TK odjela Sveučilišta u Zadru.

Predstojnik prof. Ivan Ivanda uputio je svečani pozdravni govor istaknuvši važnost Teološko-katehetskog instituta u formaciji budućih pastoralnih djelatnika i ulogu Instituta kao mjesta susreta vjere i znanosti. Podsjetio je na duhovnu baštinu sv. Alberta Velikog, čiji život i djelo nadahnjuju intelektualni rad i ukazuju na harmoniju između vjere i razuma. Naglasio je povijesni značaj današnje integracije Instituta u Sveučilište u Mostaru, koja otvara nove mogućnosti za interdisciplinarnu suradnju, akademsku afirmaciju i dijalog s društvom, a istovremeno čuva jedinstveni identitet Instituta. Govorio je i o poticajima pape Franje, koji crkvenim učilištima nalažu hrabar dijalog sa suvremenim svijetom, interdisciplinarnost i umrežavanje s drugim akademskim zajednicama. Izrazio je duboku zahvalnost biskupu, sveučilišnom vodstvu, prethodnicima, profesorima, suradnicima i studentima, čiji su trud, znanje i predanost ključni za razvoj Instituta. Zaključio je govor pozivom da Institut nastavi biti mjesto otvorenog dijaloga, intelektualnog istraživanja i svjedočenja vjere, te svjetionik nade i mudrosti za Crkvu i društvo.

Promocija prvostupnika i magistara

Središnji dio akademije činila je promocija sedam prvostupnika i dvoje magistara religijske pedagogije i katehetike: Prvostupnici: Iva Berišić, David Čuljak, Anđela Ćavar, Ivka Martinović, Josip Radoš, Iva Soko, Ana Vrdoljak. Magistri: Luka Rezo, Ivona Šuman.

Kandidati su svečano izgovorili svoje obećanje da će znanje i darove stečene studijem koristiti za dobro Crkve i naroda te da će ostati vjerni načelima Fakulteta i Instituta. Nakon toga, dekan Bernadić u ime Svete Stolice proglasio ih je prvostupnicima i magistrima religijske pedagogije i katehetike.

U ime svih promoviranih prigodnu riječ zahvale uputila je magistra Ivona Šuman, zahvalivši profesorima na predanom radu i svjedočanstvu te obećavši da će stečene kompetencije koristiti u službi Crkve i općega dobra.

Dodjela nagrada najboljim studentima

U nastavku svečanosti dodijeljene su i nagrade najuspješnijim studentima. Nagradu predstojnika za izvanredan uspjeh (prosjek 5,0) dobila je prvostupnica Ivka Martinović. Nagradu za najbolji diplomski rad dobio je Luka Rezo, za rad Etičnost metoda u reguliranju začeća u odgovornom planiranju obitelji, pod mentorstvom doc. dr. sc. Mile Vidića.

Svečanost je završila riječima zahvale voditelja programa te izvedbom skladbe Gospod Bog je pastir moj, u interpretaciji Tomislava i Danijela Perića i Josipe Bošnjak. Proslava Dana Teološko-katehetskog instituta zaključena je zajedničkim fotografiranjem i prigodnim druženjem u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru.

