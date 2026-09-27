TREBINJE – U Trebinju je danas svečano proslavljen Dan Trebinjsko-mrkanske biskupije i svetkovina sv. Mihovila, njezina nebeskog zaštitnika. Svečano misno slavlje u katedrali Rođenja Blažene Djevice Marije predvodio je mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj Trebinjsko-mrkanske biskupije, u koncelebraciji sa župnikom i biskupskim vikarom za Trebinjsko-mrkansku biskupiju don Antom Luburićem, generalnim vikarom don Nikolom Menalom i još desetak svećenika.

Na slavlju su se okupili brojni vjernici i hodočasnici iz župa Trebinjsko-mrkanske biskupije, kao i vjernici iz drugih krajeva Hercegovine te Dubrovnika i okolice. Liturgijsko pjevanje predvodio je mješoviti župni zbor „Sv. Cecilija“ iz Stoca, koji je svojim pjevanjem pridonio svečanosti misnoga slavlja.

Proslava Dana biskupije bila je prigoda za zajedničku molitvu, zahvalnost za bogatu i višestoljetnu baštinu Trebinjsko-mrkanske biskupije te spomen na sve generacije biskupa, svećenika, redovnika i vjernika koji su kroz stoljeća na ovim prostorima svjedočili svoju vjeru.

U homiliji je biskup Petar Palić pošao od značenja imena svetoga Mihovila – „Tko je kao Bog?“ – istaknuvši da to pitanje zahvaća samo središte čovjekova odnosa prema Bogu. Ono, kako je rekao, i danas čovjeka poziva da se zapita komu pripada prvo mjesto u njegovu životu, komu se može potpuno povjeriti i na kojem temelju želi graditi svoju budućnost.

Osvrnuvši se na Isusove riječi Natanaelu o „otvorenom nebu“, biskup je naglasio da se u Kristu Bog približio čovjeku i otvorio mu put prema sebi. U tom je svjetlu protumačio i poslanje biskupije: ona je pozvana biti mjesto na kojem se baština vjere predaje budućim naraštajima i gdje čovjek, kroz život Crkve, može iskusiti Božju blizinu.

Govoreći o dugoj povijesti Trebinjsko-mrkanske biskupije, podsjetio je kako su se na njezinu prostoru mijenjale države, društveni sustavi i povijesne okolnosti, dok je vjera opstajala zahvaljujući ljudima koji su je živjeli i prenosili u obitelji, molitvi, nedjeljnoj euharistiji i pripadnosti Crkvi. „Kad čovjek zna odgovor na pitanje: ‘Tko je kao Bog?’, mnogo toga drugoga dolazi na svoje mjesto“, istaknuo je.

Posebno se osvrnuo na duhovnu borbu o kojoj govori Knjiga Otkrivenja. Upozorio je da se udaljavanje od Boga danas često ne događa naglo, već postupno, kada čovjek počne sve nositi sam, vlastitu prosudbu postavi kao posljednju mjeru, prestane opraštati ili se zatvori pred nadom. Kršćanska borba, kazao je, započinje u vlastitom srcu, a iz te nutarnje obnove rađa se drukčiji odnos prema drugima, Crkvi i svijetu.

Govoreći o sadašnjosti Trebinjsko-mrkanske biskupije, biskup Palić spomenuo je praznija mjesta, dugotrajno iseljavanje i brojne obitelji rasute između rodnoga kraja i drugih zemalja. Naglasio je da se budućnost ove mjesne Crkve neće graditi na strahu zbog smanjenja broja vjernika, nego ondje gdje vjera ostane živa i uvjerljiva. Ako mladi u obitelji susretnu vjeru koja nosi život, u župi osjete da pripadaju zajednici, a u svećenicima i vjernicima prepoznaju ljude kojima je Krist uistinu važan, tada će sa sobom ponijeti mnogo više od uspomene na zavičaj.

Spominjući i arkanđele Gabrijela i Rafaela, biskup je govorio o poslanju Crkve koja prima Božju riječ kako bi je navijestila i ostaje uz čovjeka na njegovu životnom putu. Posebno je istaknuo potrebu blizine u vremenu u kojem mnogi osjećaju samoću. Ljudi vjerojatno neće dugo pamtiti pojedine riječi ili propovijedi, rekao je, ali će pamtiti jesu li u Crkvi našli otvorena vrata, svećenika koji ih je saslušao i zajednicu koja ih nije odbacila.

Dan biskupije, prema njegovim riječima, ujedno je prigoda za zahvalnost naraštajima koji su vjeru nosili prije nas. „Od njih smo primili više od građevina i ustanova. Primili smo vjeru koju su živjeli u okolnostima svoga vremena i koju su predali nama. Sada je red na nama“, poručio je biskup.

Zaključujući homiliju ponovno je podsjetio na Isusove riječi: „Gledat ćete otvoreno nebo“, istaknuvši da je temelj pouzdanja Trebinjsko-mrkanske biskupije Kristova prisutnost među njegovim narodom. Svetom Mihovilu povjerio je svećenike, župe i vjernike biskupije, osobito one koji danas žive daleko od svoga zavičaja, pozvavši sve da životom potvrde odgovor sadržan u imenu njihova zaštitnika: „Nitko nije kao naš Bog.“

Na kraju svete mise župnik don Ante Luburić uputio je pozdrav svim sudionicima slavlja, zahvalivši biskupu Petru Paliću, svećenicima, redovnicima i redovnicama, bogoslovima te brojnim hodočasnicima i vjernicima koji su se okupili na proslavi Dana Trebinjsko-mrkanske biskupije i svetkovine sv. Mihovila, zaštitnika Biskupije.

U svome je pozdravu istaknuo bogatu i dugu povijest Trebinjsko-mrkanske biskupije, podsjetivši da se upravo 27. rujna 1022., u buli pape Benedikta VIII., nalazi prvi sigurni pisani spomen Trebinjske biskupije. Naglasio je kako Biskupija kroz više od tisuću godina, unatoč ratovima, progonima, raseljavanjima i brojnim drugim teškoćama, nije prestala svjedočiti Krista. Podsjetio je i na važne obljetnice koje se ove godine obilježavaju, kao i na 135. obljetnicu obnove današnje Župe Trebinje te 30. obljetnicu obnove redovite pastoralne skrbi u župi nakon ratnih godina.

Don Ante je naglasio da Dan Biskupije nije samo prisjećanje na prošlost, nego prije svega dan zahvalnosti – za sve one koji su prethodnim naraštajima predali vjeru, za biskupe, svećenike, redovnike i redovnice te za sve pokojne vjernike koji su kroz stoljeća ostali vjerni Kristu. Istaknuo je i odgovornost današnjih vjernika da primljenu baštinu vjere ne samo očuvaju, nego je vlastitim životom prenesu budućim naraštajima.

Posebne riječi zahvale uputio je svima koji su sudjelovali u pripravi i liturgijskom slavlju, među njima mješovitom župnom zboru „Sv. Cecilija“ iz Stoca. Podsjetio je pritom i na povijesnu povezanost Trebinja i Stoca kroz crkvenu glazbu i društvo „Sv. Cecilija“, osnovano u Trebinju 1935. godine.

U svome je pozdravu don Ante Luburić podsjetio i na važne obljetnice koje se ove godine obilježavaju u povijesti Trebinjsko-mrkanske biskupije. Istaknuo je 420. obljetnicu imenovanja Tome Budislavića trebinjskim biskupom, 350. obljetnicu vrijednog pisanog svjedočanstva biskupa Antuna Primovića, 300. obljetnicu početka procesa izbora Franje Jeronima Bunića za trebinjsko-mrkanskog biskupa, 275. obljetnicu izvješća biskupa Sigismunda Tudišića o stanju Biskupije te 135. obljetnicu obnove današnje Župe Trebinje, koja je 1984. godine uzdignuta na dostojanstvo katedralne crkve. Podsjetio je i na 30. obljetnicu obnove redovite pastoralne skrbi u župi Trebinje nakon ratnih godina, 1996. godine.

Izvor: Crkva na kamenu