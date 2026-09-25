Poljska: Svećenik preminuo nakon napada, nadbiskup pozvao na molitvu

Jedan svećenik preminuo je nakon napada nožem koji se u četvrtak, 24. rujna, dogodio u crkvi sv. Nikole biskupa pri opatiji u Jarosławu na jugoistoku Poljske. Ozlijeđeno je ukupno pet osoba, među njima trojica svećenika i dvoje vjernika laika, izvijestila je Przemyslska nadbiskupija, a prenio portal poljske Katoličke informativne agencije (KAI).

Policija je dojavu o napadu na području opatije, u Benediktinskoj ulici, primila oko 9.30 sati. Prema njezinim početnim podacima, nožem su ozlijeđena četvorica muškaraca i jedna žena te su svi prevezeni u bolnicu. Na mjestu događaja uhićen je 31-godišnji ukrajinski državljanin. Policija istražuje točan tijek i okolnosti napada; motiv zasad nije utvrđen.

Prema poljskoj Katoličkoj informativnoj agenciji, jedan od trojice ranjenih svećenika poslije je preminuo, a preostala dvojica u vrlo su teškom stanju. Dvoje ozlijeđenih vjernika laika pokušalo je pomoći napadnutima. KAI navodi da životi tih dviju osoba nisu ugroženi.

Poljski premijer Donald Tusk osudio je napad, nazvao ga brutalnim te izrazio sućut obiteljima žrtava.

Przemyslski nadbiskup Adam Szal pozvao je na molitvu za preminuloga svećenika i sve ozlijeđene. „Dogodila se tragedija povezana s prolijevanjem krvi i neshvatljivim ljudskim postupcima“, poručio je. Vjernike je potaknuo da iskažu solidarnost obiteljima stradalih i zajednici u Jarosławu te da mole i za počiniteljevo obraćenje.

Nadbiskup je izrazio nadu da tragedija neće potaknuti mržnju ili odbojnost, nego međusobnu solidarnost i duhovnu povezanost. U opatiji u kojoj se napad dogodio djeluje Centar za kršćansku kulturu i formaciju, objavila je Przemyslska nadbiskupija, a prenio KAI.