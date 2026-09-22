BiH

Izađi iz carinarnice

22. rujna 2026.

Foto: Andrija Golemac

MOSTAR/RUDNIK – Župa sv. Mateja na Rudniku u Mostaru proslavila je 21. rujna svoga nebeskog zaštitnika sv. Mateja. Sveto misno slavlje predvodio je ovogodišnji mladomisnik iz župe Potoci – Bijelo Polje don Tomislav Čarapina koji je trenutno župni vikar u župi sv. Ivana u Mostaru. Uz don Tomislava, župnika don Tomu i župnoga vikara don Matu koncelebriralo je 13 svećenika. Crkva je bila dupkom puna a nešto naroda je bilo i vani. Posebno je bilo dirljivo vidjeti velik broj ministranata koji su stupali na čelu procesije prilikom svečanog ulaska u crkvu.
Don Tomislav je u propovijedi govorio o pozivu sv. Mateja, carinika te pozvao sve prisutne da poput njega na Isusov poziv napustimo svoje “carinarnice” i krenemo za Isusom. Evanđelje je prelijepo otpjevao vikar don Mate, a župni zbor Benedikt svojim skladnim pjevanjem pratio je misno slavlje. Na kraju mise župnik don Tomislav čestitao je svim župljanima njihova nebeskog zaštitnika, pozdravio i zahvalio svima prisutnima na odazivu i pozvao župljane na druženje okrjepu u prostorije župe.

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Izvor: Crkva na kamenu

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