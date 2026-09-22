Počinje jesenska kampanja „40 dana za život“ u Mostaru

Jesenska kampanja međunarodne inicijative „40 dana za život“ održat će se od 23. rujna do 1. studenoga 2026. Ove jeseni u kampanju su uključeni Mostar i Čapljina, čime se djelovanje inicijative u Hercegovini dodatno širi.

U Mostaru će se molitveno bdjenje održavati svakoga dana od 8 do 20 sati ispred glavnog ulaza Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Organizatori pozivaju sve koji žele sudjelovati da prijave svoj termin na broj 063 240 044, kako bi tijekom cijele kampanje bila osigurana stalna prisutnost.

Uoči početka kampanje, u utorak, 22. rujna, u 14 sati bit će slavljena sveta misa u bolničkoj kapelici, čime će se i službeno ući u dane jesenske kampanje.

Za Mostar je ovo druga jesenska kampanja u ovoj međunarodnoj organizaciji, dok su u međuvremenu održane i dvije korizmene kampanje. Ove godine prvi se put pridružuje i Čapljina, gdje će se bdjenje održavati ispred Doma zdravlja Čapljina. Iz inicijative pozivaju i druge gradove da se uključe te svojim sudjelovanjem doprinesu širenju kulture života.

U timu inicijative sudjeluju psiholozi i liječnici koji trudnicama u dilemi oko pobačaja pružaju besplatnu pomoć i razgovor, a podrška se prema potrebi nastavlja i nakon rođenja djeteta. Inicijativa surađuje i sa Sigurnom kućom „Majka Krispina“ u Međugorju, koja pruža mogućnost sigurnog smještaja trudnicama i majkama s djecom. Uz pomoć donatora nastoji se osigurati i alternativni smještaj te pokriti osnovne životne potrebe ženama koje nemaju podršku obitelji.

Da konkretna pomoć može imati stvarne i duboke posljedice, svjedoče i iskustva mostarske inicijative.

„Znamo za pet spašenih beba. Pet malih života koji danas postoje. I vjerujemo da ih je i više.

Ali iza svakog života koji poznajemo stoji mnogo više od samog broja. Stoje razgovori sa ženama, njihovi strahovi, suze, pitanja i neizvjesnost. Stoje sati molitve i ljudi koji su odlučili biti prisutni onda kada je nekome bilo najteže.

Sve te priče čuvamo s posebnom pažnjom i diskrecijom, poštujući privatnost i dostojanstvo svake žene i svake obitelji.

Nedavno smo u naručju držali jednu od tih beba. Gledati dijete čijem smo rođenju svjedočili nešto je što se ne može opisati riječima. U tom trenutku postane jasno zašto smo tamo – zašto molimo, zašto razgovaramo i zašto ne želimo da nijedna žena u teškoj situaciji ostane sama.

Jer iza svake molitve može stajati jedan život. A kada taj život jednom držite u naručju, znate da je vrijedilo.“

Organizatori ističu kako kampanja objedinjuje molitvu, post, osvješćivanje lokalne zajednice i konkretnu pomoć ženama i obiteljima.

Inicijativa „40 dana za život“ pokrenuta je 2004. godine u Teksasu, SAD, a tijekom protekla dva desetljeća proširila se na gotovo 2.000 gradova diljem svijeta, uz sudjelovanje više od milijun ljudi.

Prema podacima koje objavljuje međunarodna inicijativa, tijekom dosadašnjih kampanja zabilježeno je 26.546 prijavljenih spašenih života, 279 djelatnika klinika za pobačaje koji su dali otkaz te 187 zatvorenih klinika za pobačaje.

Stoga, neka se i tvoj sat računa. Prijavi svoj termin bdjenja na 063 240 044 i budi dio kampanje “40 dana za život”.

Izvor: Crkva na kamenu