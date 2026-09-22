Orguljski koncert s. JOSIPE PAVLE JAKIĆ – glazbeno putovanje od baroka do mistike 20. stoljeća

Ljubitelji sakralne glazbe i orguljske umjetnosti imat će prigodu doživjeti koncert s. Josipe Pavle Jakić, članice Družbe Milosrdnih sestara sv. Križa, istaknute hrvatske orguljašice, pedagoškinje i crkvene glazbenice.

Svoje je glazbeno obrazovanje stekla u Beču na Sveučilištu za glazbu i primijenjenu umjetnost, gdje se usavršavala na području orgulja, improvizacije, gregorijanskoga korala te dirigiranja zborovima i ansamblima. Danas djeluje kao orguljašica u Đakovačkoj katedrali, voditeljica crkvene glazbe u samostanu Milosrdnih sestara sv. Križa, predavačica na Nadbiskupijskoj glazbenoj školi u Đakovu te nastavnica orgulja u Glazbenoj školi Josipa Runjanina u Vinkovcima. Redovito koncertira u Hrvatskoj i inozemstvu, a njezin umjetnički rad odlikuje spoj vrhunske interpretacije, liturgijske osjetljivosti i duboke duhovnosti.

Program koncerta zamišljen je kao glazbeno putovanje kroz nekoliko stoljeća europske duhovne glazbene baštine. Od monumentalnog baroka Johanna Sebastiana Bacha i Johanna Jakoba Frobergera, preko izražajne romantike Franza Liszta, pa sve do mistične zvučne vizije Oliviera Messiaena, publika će moći doživjeti bogatstvo različitih glazbenih jezika koje povezuje ista nit – traženje Boga kroz ljepotu muzike.

Koncert otvara Bachov Preludij i fuga u G-duru (BWV 541), jedno od najsjajnijih djela orguljske literature, koje svojom virtuoznošću i arhitektonskom jasnoćom predstavlja vrhunac njemačkog baroka.

Slijedi Handelova slavna Pasakalja u g-molu, djelo izgrađeno na neprekidnom ponavljanju basovske teme, koja kroz niz varijacija otkriva gotovo beskrajne mogućnosti glazbenoga razvoja.

Posebnu dubinu donosi Frobergerov Ricercar br. 5 u g-molu, meditativno i kontemplativno djelo koje pripada samim počecima njemačke orguljske tradicije, dok Bachov koral In dir ist Freude (= U tebi je radost) donosi blistavi glazbeni izraz uskrsne nade i kršćanske radosti.

Posebno djelo ovog koncerta svakako predstavlja Legenda br. 1 – Propovijed pticama svetoga Franje Asiškoga Franza Liszta. Inspiriran jednim od najpoznatijih događaja iz života sv. Franje, Liszt glazbom oslikava trenutak kada svetac svojim riječima okuplja i blagoslivlja ptice koje svojim pjevom odgovaraju Stvoritelju. Riječ je o djelu velike poetske snage, u kojem virtuoznost nikada nije sama sebi svrhom, nego postaje sredstvo izražavanja duboke duhovne poruke.

Izvođnje ovoga djela ove godine dobiva posebno značenje jer se obilježava Godina jubileja – 800. godišnjica preminuća svetoga Franje Asiškoga. Franjina poruka jednostavnosti, mira, ljubavi prema stvorenome svijetu i zahvalnosti Bogu i danas snažno nadahnjuje Crkvu. Lisztova “Legenda” stoga nije samo koncertna skladba, nego glazbena meditacija o čovjeku koji je u svemu stvorenome prepoznavao Božju prisutnost i koji je svojim životom svjedočio Evanđelje.

Završni dio večerašnjeg programa pripada Johannu Sebastianu Bachu i njegovoj Pièce d’orgue u G-duru, BWV 572, jednom od najoriginalnijih djela njegova orguljskog opusa. Oblikovana je u tri kontrastna dijela: od živahnog početka, preko monumentalnog središnjeg dijela u francuskom stilu, do virtuoznog završetka. Posebno središnji dio, svojom punoćom zvuka, bogatom harmonijom i gotovo arhitektonskom veličinom, pokazuje Bachovo majstorstvo u spajanju različitih europskih glazbenih tradicija. Pièce d’orgue tako predstavlja veličanstven završetak programa a orgulje Trebinjske katedrale otkriće u svoj njihovoj snazi, raskoši i zvučnoj monumentalnosti.

Ovaj koncert nije samo susret s vrhunskim orguljskim repertoarom, nego i poziv na duhovno promišljanje. Svaka skladba na svoj način otvara prostor susreta između umjetnosti i vjere, pokazujući kako orgulje već vjekovima ostaju jedan od najsnažnijih glasova liturgijske i koncertne glazbene tradicije.

Posebnu vrijednost ovome koncertu daje i mjesto njegovog održavanja – Katedrala u Trebinju, koja se ovakvim i sličnim koncertima profilirala kao jedno od najznačajnijih središta orguljske umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući vrijednom instrumentu, redovitom održavanju orguljskih koncerata i gostovanju istaknutih domaćih i međunarodnih umjetnika, ova je Katedrala postala prepoznatljivo mjesto susreta vrhunske glazbe, duhovnosti i kulturne baštine.

I ovaj koncert, svojim pomno osmišljenim programom i vrhunskom interpretkinjom, nastavlja tu vrijednu tradiciju te dodatno potvrđuje Katedralu, njezine orgulje i samo Trebinje kao svojevrsno glazbeno i umjetničko središte Bosne i Hercegovine, ali i šire regije. Time Trebinje sve snažnije zauzima mjesto na kulturnoj karti jugoistočne Europe kao grad u kojem orguljska umjetnost pronalazi svoj autentičan i dostojanstven prostor.

Izvor: Crkva na kamenu