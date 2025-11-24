Proslavljen Krist Kralj u župi Hutovo

HUTOVO – U Hutovu je 23. studenoga proslavljen zaštitnik ove župe – Krist Kralj. Puno ime ovoga blagdana jest svetkovina Gospodina našega Isusa Krista Kralja svega stvorenja. Odabrano mjesto u kalendaru (završetak crkvene godine) želi vjernika podsjetiti da je Krist i njegovo nebesko kraljevstvo cilj vjerničkoga zemaljskog putovanja.

Svečano misno slavlje s početkom u 11 sati predvodio je don Vinko Raguž u koncelebraciji s don Đurom Benderom, don Stjepanom Vuletićem i don Antunom Pavlovićem. Don Vinko je u svojoj propovijedi naglasak stavio na Krista Kralja na križu. Križ je ono od čega ljudi bježe, ali bez križa nema života. “Koliko puta smo u životu izmolili molitvu Očenaš, tko bi to znao reći, i u toj molitvi govorimo ‘dođi kraljevstvo Tvoje’, a sve činimo da ne dođe kraljevstvo Božje. Zamislite da na jednu stranu stavimo ovozemaljske kraljeve koje smo učili kroz povijest, a kojima više ni traga nema, a na drugu stranu stavimo Krista Kralja. Stavimo križ. Jer bi križ danas trebao biti u središtu. Kako je danas Krist Kralj, a Isus na križu u središtu? E baš tako je On Kralj. Ljudima je to nerazumljivo”, poručio je don Vinko u propovijedi i dodao: “Ljudi bi htjeli izbjeći križ jer bi htjeli lagodan život, a to ne ide. Kad se vratimo 2000 godina unazad, svi su Isusa nagovarali da siđe s križa. A gdje da siđe, u moje i tvoje svakidašnje blato razmišljanja, osjećaja, življenja. I onda i danas je ostao na križu i samo s križa pobjeđuje.”

Don Vinko se zajedno s okupljenim vjernicima u molitvi spomenuo i pokojnog don Anđelka Planinića, župnika ove župe koji je preminuo 9. rujna ove godine.

Svetu misu je uzveličao župni zbor uz prisustvo velikog broja vjernika koji su se okupili u Hutovu na proslavi patrona župe, a sve je uživo prenosila televizijska postaja Maria Vision.

Na kraju svete mise don Antun Pavlović zahvalio je svim svećenicima, župljanima, medijima i gostima na dolasku i svečanoj proslavi nebeskog zaštitnika župe Hutovo – Krista Kralja.

Janja Konjevod

Izvor: Crkva na kamenu