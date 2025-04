Proslavljen sv. Jure u Viru

VIR – Župa sv. Jure u Viru i ove je godine dostojanstveno i svečano proslavila blagdan svoga nebeskog zaštitnika. U ozračju molitve, zajedništva i zahvalnosti, brojni su vjernici ispunili župnu crkvu i crkveno dvorište, svjedočeći kako se vjera u ovome kraju ne gasi, nego se prenosi i jača kroz generacije.

Središnje euharistijsko slavlje predvodio je don Ilija Drmić, dekan Duvanjskoga dekanata i župnik župe sv. Franje Asiškoga u Rašeljkama, nekadašnji virski župnik, kojemu su se u koncelebraciji pridružili svećenici iz susjednih župa. Liturgijsko slavlje dodatno je uzveličao župni zbor Angelus, a svetu Misu izravno je prenosila lokalna radijska postaja Radio Posušje, čime je omogućeno duhovno zajedništvo onima koji nisu mogli biti prisutni.

U svojoj propovijedi don Ilija se snažno oslonio na lik sv. Jure kao svjetionika vjernosti u vremenima kušnje. “Svake godine u ovoj župi svetom Misom se spominjemo njegove žrtve, koju je dao kao mladić za svoga Gospodina. On nam je uzor u našim životnim borbama” – poručio je don Ilija.

Kako je nadalje istaknuo, ni sam car Dioklecijan, unatoč svim pokušajima, nije uspio odvratiti svetoga Juru od njegove vjernosti Kristu – jer, rekao je, onaj tko je potpuno predan Gospodinu, ostaje dosljedan i u progonstvu i u smrti.

Govoreći o značenju i širem štovanju svetog Jure, don Ilija je podsjetio da je riječ o jednom od najštovanijih kršćanskih svetaca, čiji lik i simbolika prožimaju kršćansku i narodnu predaju kroz stoljeća. Sveti Jure – poznat po svojoj hrabrosti i vjernosti – rođen je u Kapadociji, a kao rimski vojnik svjesno se odlučio za Krista i podnio mučeništvo 23. travnja 303. Njegova vjera, ojačana milošću, postala je uzor kršćanskom puku. Štuje ga se kao zaštitnika ratnika, ratara, pastira, domaćih životinja, ali i kao zagovornika u svim životnim nevoljama i opasnostima. Njegov se lik nalazi na grbovima i zastavama, u pjesmama i molitvama, a država Gruzija nosi njegovo ime.

Virska župa, osnovana 1871. godine, svjedok je i čuvar te pobožnosti. Kroz sve 154 godine, ova je zajednica bila dom vjere i molitve, mjesto gdje se Krist slavi u svakodnevici, gdje se njeguje baština predaka i prenosi duhovno nasljeđe. Upravo zato ovogodišnja proslava nije bila samo slavlje jednoga sveca – bila je to i proslava naroda koji zna komu pripada i tko mu je utočište u svim nedaćama kroz povijest, ali i sadašnjost.

U kontekstu ove proslave, važno je spomenuti i promociju knjige Josip Stadler – Croata ex toto corde, autora Ivana Stipića, čiji korijeni potječu iz Vira. Promocija knjige, koja je održana večer prije blagdana svetog Jure, bila je trenutak u kojem se spojila vjera i kultura, prošlost i sadašnjost. Uz autora, knjigu je predstavio i don Ilija Drmić, čime je dodatno naglašena važnost očuvanja narodnoga i duhovnoga nasljeđa ovog kraja.

Danas, kada se mnoge vrijednosti stavljaju pod upitnik, primjer svetog Jure blista kao živa poruka: vjera nije nešto privatno ni prolazno – ona je poziv na borbu, na istinu, na svetost. U Viru se ta poruka i ove godine čula jasno, ponosno i s vjerom koja ne posustaje, nego raste i prenosi se na nove generacije koje dolaze.

Jelena Protrka

Izvor: Crkva na kamenu