Proslavljen sv. Mihovil, zaštitnik Vojne kapelanije u vojarni “Božan Šimović”

ČAPLJINA – U ponedjeljak, 29. rujna 2025., u kapeli sv. Mihovila Arkanđela proslavljen je nebeski zaštitnik vojne kapelanije u vojarni “Božan Šimović” u Čapljini.

Misno slavlje predslavio je don Vinko Nenadić, župnik župe sv. Jure u Viru, uz koncelebraciju don Bernarda Marijanovića, čapljinskoga dekana i župnika župe Presvetoga Trojstva Gabela Polje, župnika župe sv. Franje u Čapljini don Ilije Petkovića, župnika župe Uznesenja BDM u Dračevu don Mate Pehara, župnika župe Presvetoga Srca Isusova u Crnču i zatvorskoga kapelana don Ante Jukića i vojnoga kapelana u Čapljini, Rodoču i Livču i župnika u župi sv. Petra i Pavla Gorica – Struge don Tomislava Rajiča.

Uz vojnike, dočasnike i časnike, na svetoj Misi sudjelovali su i pripadnici MUP-a Granične policije BiH, vojne i civilne policije, vatrogasci, pripadnici udruga proisteklih iz Domovinskoga rata, vršitelji civilnih i političkih vlasti te pravoslavni vojni kapelan i paroh u Čapljini pop Igor Mastilović.

U prigodnoj propovijedi don Vinko se osvrnuo na sv. Mihovila te njegovu časnu ulogu u borbi za Božju čast te potaknuo sve prisutne da, po uzoru na ovoga svetog arkanđela, uvijek pristaju uz dobro u zgodno i nezgodno vrijeme te da se klonu svakoga zla.

Svetu Misu svojim svečanim i skladnim pjevanjem uzveličao je zbor mladih župe sv. Petra i Pavla, Gorica – Struge.

Na kraju svete Mise vojni kapelan don Tomislav Rajič izrekao je riječi zahvale dragome Bogu i svima koji su došli na proslavu patrona vojne kapelanije te svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli organizaciji patrona.

Izvor: Crkva na kamenu